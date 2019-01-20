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Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе

21.01.2019 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В течение рабочей недели преобладающее влияние на погоду будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, так что будет преимущественно без осадков.

Только во вторник, 22 января, малоактивный фронтальный раздел обусловит во многих районах небольшой снег. В ночные и утренние часы местами слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 4-10 градусов ниже нуля, днем будет 2-7 градусов мороза. По северу страны будет холоднее: там ночью 11-16 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до 17-21 градуса, днем ожидается температура 8-13 градусов со знаком минус.

В среду, 23 января, будет без существенных осадков, лишь утром и днем местами по югу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет 6-13 градусов мороза, при прояснениях температура понизится до минус 14-18 градусов. Днем ожидается 3-10 градусов ниже нуля.

В четверг, 24 января, будет преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит 8-15 градусов ниже нуля, при прояснениях воздух охладится до 16-21 градуса. Днем прогнозируется 4-10 градусов мороза, местами 11-12 градусов ниже нуля.

В пятницу, 25 января, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью ожидается 10-17 градусов ниже нуля, при прояснениях 18-21 градус со знаком минус, в юго-западных районах - 7-9 градусов мороза. Днем будет минус 5-12 градусов.

В выходные дни погодные условия будут определять атмосферные фронты, которые обусловят временами снег и ослабление мороза.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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