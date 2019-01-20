В Минске задержали мужчину, который ограбил 79-летнюю старушку

В Минске задержали мужчину, которого разыскивали после ограбления 79-летней пенсионерки в подъезде. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .



Фото: guvd.gov.by

Напомним , 15 января мужчина пошел за пенсионеркой от магазина «Рублёвский» и зашел следом за ней в подъезд на Плеханова, 119. В подъезде он похитил у 79-летней минчанки кошелек с 30 рублями, а также пенсионное удостоверение.

После сводок в СМИ, 19 января, мужчину в торговом центре узнал милиционер. По телефону мужчина проверил ориентировку одного из разыскиваемых лиц и передал информацию милиционерам патрульно-постовой службы, после чего подозреваемого задержали.

Выяснилось, что пенсионерку ограбил 32-летний мужчина из Лиды. В столице он был у родственников в гостях, после чего отправился к друзьям. Зашел в магазин за спиртным и увидел пожилую женщину, которую решил ограбить. Проследовал за ней до подъезда дома, где и совершил противоправные действия.

Мужчина нигде не работает. Уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей на территории Беларуси и России. Имеет четыре судимости за совершение краж и мошенничеств. В России привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении задержанного Ленинским РОСК проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (Грабеж).