ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали мужчину, который ограбил 79-летнюю старушку

21.01.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске задержали мужчину, которого разыскивали после ограбления 79-летней пенсионерки в подъезде. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: guvd.gov.by

Напомним, 15 января мужчина пошел за пенсионеркой от магазина «Рублёвский» и зашел следом за ней в подъезд на Плеханова, 119. В подъезде он похитил у 79-летней минчанки кошелек с 30 рублями, а также пенсионное удостоверение.

После сводок в СМИ, 19 января, мужчину в торговом центре узнал милиционер. По телефону мужчина проверил ориентировку одного из разыскиваемых лиц и передал информацию милиционерам патрульно-постовой службы, после чего подозреваемого задержали.

Выяснилось, что пенсионерку ограбил 32-летний мужчина из Лиды. В столице он был у родственников в гостях, после чего отправился к друзьям. Зашел в магазин за спиртным и увидел пожилую женщину, которую решил ограбить. Проследовал за ней до подъезда дома, где и совершил противоправные действия.

Мужчина нигде не работает. Уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей на территории Беларуси и России. Имеет четыре судимости за совершение краж и мошенничеств. В России привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении задержанного Ленинским РОСК проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (Грабеж).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подъезде он похитил у 79-летней минчанки кошелек с 30 рублями, а также пенсионное удостоверение.
 
Новости дня
Новости общества
 
20 ударов ножом от пьяного пассажира. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика