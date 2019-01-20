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Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2018 год не позднее 1 апреля

21.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Налоговые декларации по подоходному налогу за 2018 год физические лица должны представить не позднее 1 апреля 2019 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2018 год не позднее 1 апреля

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физлицом декларации за 2018 год, нужно уплатить в бюджет не позднее 3 июня 2019 года.

Например, отчитаться перед налоговой нужно тем, кто получил доходы от продажи второго (и более автомобиля), любого грузовика или автобуса, а также от продажи более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка. Налоговую декларацию нужно также подать при получении в качестве подарка суммы свыше Br6116 от всех источников в течение года (исключение — получение доходов от близких родственников). Представить налоговую декларацию нужно и тем, кто сдавал внаем жилье и получил доход в размере более Br6116. Задекларировать необходимо доходы, полученные из-за или за границей. Например, это могут быть доходы от работы по найму (контракту), продажи акций или других ценных бумаг, в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках, доходы, полученные в дар от иностранных граждан.

Представить декларацию можно лично, посетив налоговую, а также по почте или через личный кабинет плательщика в интернете. За нарушение срока представления налоговой декларации и срока уплаты налога предусмотрены штрафы. Если не подать вовремя декларацию, размер штрафа составляет от Br51 до Br255.

За нарушение срока уплаты подоходного налога штраф от Br12,75.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/fizlitsam-nuzhno-podat-nalogovye-deklaratsii-za-2018-god-ne-pozdnee-1-aprelja-333444-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Налоговые декларации по подоходному налогу за 2018 год физические лица должны представить не позднее 1 апреля 2019 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве по...
 
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