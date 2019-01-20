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Кого в Беларуси в первую очередь лечат от гепатита С бесплатно. Минздрав опубликовал список

21.01.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минздраве рассказали, кого будут лечить от вирусного гепатита С за счет госбюджета в первую очередь. Об этом сообщает сайт ведомства со ссылкой на приказ от 24.01.2018 № 51 «Об утверждении инструкции о порядке назначения лекарственных средств софосбувир, даклатасвир, софосбувир/ледипасвир, рибавирин и оценке эффективности лечения у пациентов с вирусным гепатитом С».


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В первую очередь за счет госбюджета лечить от гепатита С в Беларуси будут:

  • пациентов с фиброзом печени 3 и 4 стадии;
  • пациентов с наличием внепеченочных проявлений, ассоциированных с вирусом гепатита С;
  • медицинских работников и инфицированных вирусным гепатитом С при выполнении работ, связанных с профессиональным контактом с кровью;
  • женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность с показаниями к ЭКО;
  • пациентов с гемофилией и другими гемостазиопатиями, с ВИЧ-коинфекцией и хорошей приверженностью к антиретровирусной терапии;
  • пациентов с ВГВ-коинфекцией;
  • пациентов, получающие лечение гемодиализом или перитонеальным диализом;
  • пациентов в пре — или посттрансплантационном (трансплантация печени) статусе;

Пациентов будут лечить противовирусными лекарствами прямого действия. Это стало возможно благодаря тому, что белорусские фармпредприятия начали выпускать недорогие дженерики от гепатита С.

Примерно семь-восемь лет назад стоимость лечения одного пациента обходилась в сумму около 30−40 тысяч долларов. Это трехмесячные или шестимесячные курсы лечения. После того, как производство лекарств появилось в Беларуси, стоимость лечения одного пациента стала варьироваться в районе около 800−900 долларов.

На сайте Минздрава сообщается, что инфекционная служба сформировала списки пациентов для первоочередного лечения от гепатита С за счет госбюджета. Его назначает врачебный консилиум организаций здравоохранения областного или районного уровня. Как только эти пациенты пройдут лечение, его начнут предоставлять остальным пациентам.

Ранее отмечалось, что узнать о программе лечения от гепатита С за счет госбюджета можно обратившись к врачу-инфекциониста, у которого больные состоят на учете.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году более двух тысяч пациентов с гепатитом С пройдут лечение за счет средств госбюджета. В прошлом году такое бесплатное лечение получили 1000 пациентов. Лечение гепатита С в более чем 96% случаев приводит к полному излечению, вирус исчезает. Сегодня в Беларуси более 30 тысяч больных гепатитом С.

 
 
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Пациентов будут лечить противовирусными лекарствами прямого действия. Это стало возможно благодаря тому, что белорусские фармпредприятия начали выпускать...
 
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