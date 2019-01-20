В минском коттедже милиция задержала 37 человек: на молодежной вечеринке нашли наркотики

19 января милиция устроила облаву в коттедже на улице Геологической в Минске. На вечеринке были задержаны 37 человек, у некоторых нашли наркотики, сообщает ГУВД.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

В коттедж нагрянула милиция (сотрудники наркоконтроля и ИДН) из-за оперативной информации о том, что «молодые люди намеревались употребить наркотики». В доме задержали 37 человек, в том числе подростков.

У одного подростка при обыске нашли 5 граммов марихуаны и 0,6 грамма психотропа MDMA, у второго — 0,4 грамма марихуаны.

Компания отмечала прошедшие праздники. По версии милиции, арендовав дом и собрав деньги, парни и девушки хотели употребить наркотики вместе, но их вовремя остановили.

«Известно, что „отдыхающие“ являются учащимися различных учебных заведений Минска, не привлекались к административной и уголовной ответственности ранее», — рассказали в милиции.

В отношении подростков возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ). За это предусмотрено наказание от ограничения до лишения свободы сроком до 5 лет.