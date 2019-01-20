Минская региональная таможня отметила 97-летие

В те годы Минская таможня была одной из крупнейших на территории Белорусской ССР и приносила, как и Минская региональная таможня сегодня, наибольший доход в казну. Сейчас поток грузов через МРТ значительно возрос, и по-прежнему Минская региональная таможня занимает лидирующее положение в пополнении государственного бюджета. Традиционно, в общей сумме доходов бюджета от деятельности таможенных органов ежегодная доля МРТ превышает 55%.

Прошло 97 лет, за эти годы многое изменилось. В 1922 году Минская таможня состояла всего из трех отделов, где работало 59 человек. Сегодня МРТ – третья по численности таможня Республики Беларусь.

2019 год принес значительные перемены в работу сотрудников МРТ. С 1 января таможня «Минск-2» вошла в структуру Минской региональной таможни. В результате этой реорганизации теперь абсолютно все международные почтовые отправления оформляются на МРТ.

Кроме того, с начала года сотрудники Молодечненского таможенного поста в пункте пропуска «Гудогай-2» (фактически – станция Молодечно) помимо своих традиционных обязанностей начали совершать операции пограничного контроля. Это позволит увеличить пропускную способность и ускорить таможенное оформление грузов.

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Инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни

Татьяна Линник



