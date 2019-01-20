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Если дома беспорядок, вопрос о СОПе больше не стоит. В чем плюсы нового документа Совмина о детях

21.01.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые правила постановки детей в СОП (социально опасное положение), которые начнут работать с 1 февраля, уже обсуждают родители: нешуточные дебаты ведутся на форумах и в социальных сетях. Радует, что в нашем обществе такие высокие стандарты заботы о детях. Родители хотят иметь четкие представления о работе государственных органов, направленной на обеспечение основных прав детей. И этому (есть надежда!) послужит долгожданное постановление правительства, утвердившее критерии и показатели СОП и Положение о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении. Наталья Поспелова рассказывает о плюсах нового документа.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание.

E-mail автора: nastapos@mail.ru.

Уровень принятия положения о положении, как его уже стали называть в профессиональном круге защитников детства с подачи какого-то острослова, действительно окрыляет. Ведь раньше, в прежних трактовках Кодекса о браке и семье порядок признания и критерии социально опасного положения детей устанавливались министерством образования. И кто только не ругал прежние критерии и показатели за их доморощенность и несогласованность! Достаточно вспомнить, что, если родители демонстрировали «недостаток заботы о детях, обусловленный болезнью, бедностью, невежественностью или неопытностью», то их детям грозила реальная постановка в СОП, а если взрослые были «лишены родительских прав в отношении братьев, сестер» — то и этот их ребенок чуть не автоматом признавался находящимся в СОП, причем пожизненно. С 1 февраля это все в прошлом.

Итак, плюсы нового документа:

1. Теперь работу с неблагополучными семьями определяет правительство. А это значит совершенно другой уровень внимания местных органов власти к положению детей в семьях, совершенно иной уровень ответственности за нарушение установленного порядка. Одно дело — чиновнику из исполкома не выполнить нормы постановления министерства образования, совсем другое — проигнорировать или нарушить порядок, установленный правительством. Можно надеяться, что семьи, в которых сложилась неблагоприятная для детей обстановка, будут окружены более пристальным и всесторонним (а не только педагогическим) вниманием. Это значит, что можно прогнозировать и расширение спектра помощи и поддержки семьям этой категории.

2. Последовательно прописанный межведомственный характер.

Так, представители органов по чрезвычайным ситуациям в постановлении детально прописали условия, создающие непосредственную угрозу возникновения пожара.

Педагоги с особой тревогой воспримут ситуации, если родители будут препятствовать получению ребенком обязательного общего базового образования.

Представители органов внутренних дел как особо рискованные для детей определили случаи, когда родители неоднократно в течение года привлекались к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, или когда в отношении родителей установлены факты привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений по таким статьям КоАП, как: умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания; мелкое хулиганство; вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение; неоднократное в течение года привлечение к ответственности за распитие спиртного в общественных местах; вовлечение ребенка в антиобщественное поведение и занятие проституцией, а также если родители были замечены в распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Привлечение ребенка к административной или уголовной ответственности как ранее, так и с 1 февраля — сигнал для проведения социального расследования, и если будет установлено, что противоправное деяние ребенок совершил вследствие отсутствия родительского контроля за его поведением и местонахождением, то его отнесут к находящимся в СОП.

Медики зафиксировали вопрос обеспечения детей «правильной» едой и опасность, грозящую детям вследствие систематического невыполнения их родителями медицинских рекомендаций.

3. Фиксация на пище и медицинских рекомендациях должна устранить напряженность проверяющих по вектору «чистота и гигиена». Раньше случалось, что детей ставили в СОП по причине банальной грязи дома, или, к примеру, многодетных мам не представляли к долгожданному Ордену матери из-за незаправленных постелей и разбросанных игрушек. Теперь родителям можно расслабиться: если есть пища для детей, но дома беспорядок, вопрос о СОП инициирован быть не может.

Да, проверки холодильников семей не прекратятся, есть скользкий момент в определении пищи, «отвечающей соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющей вред здоровью ребенка соответствующего возраста». Но остается надеяться, что разработчики этого показателя имели ввиду крайние случаи, и эта соответствующая пища не станет камнем преткновения в отношении семей, придерживающихся особых правил питания.

В конце концов, норму Кодекса о браке и семье, признающей за родителями право по взаимному согласию решать «все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими образования, об отношении к религии, организации свободного времени и иные вопросы воспитания» никто не отменял.

5. В новом порядке постановки детей в СОП, в отличие от старого, зафиксирована обязанность уведомлять родителей о дате и времени проведения заседания координационного совета, на котором будет слушаться вопрос о положении детей в их семье.

6 Документ предусматривает возможность и порядок обжалования решений о постановке детей в СОП.

1 февраля еще не наступило — практика, конечно, покажет прорехи в порядке признания детей находящимися в социально опасном положении, его критериях и показателях. Но чувствуется искреннее желание разработчиков справиться с предвзятостью и субъективизмом, исключить из практики случаи, когда должностные лица из комиссий, советов профилактики действуют, руководствуясь личными представлениями о воспитании детей.

Кроме того, чтобы минимизировать и искоренить субъективизм и непрофессионализм в работе с семьей, будет полезным расширять компетенций должностных лиц из советов профилактики и координационных советов. Если эту работу не проводить, по-прежнему случаи, когда расторгнувшие брак родители в запале споров мучают детей противостоянием, наносят непоправимый вред детской психике, исключают ребенка из контактов и связей с отдельно проживающим родителем, не будут являться поводом к рассмотрению вопроса о СОП.

Понятно, что на современном этапе вопросы обеспечения пищей, пожарной безопасности и наличия у родителей стыдной административки главенствуют в представлениях должностных лиц о потребностях детей. Но хорошо бы разорвать шаблон и видеть, к примеру, в случаях затяжных и болезненных споров о детях психологическое насилие и глумление над таким жизненно важным правом детей, как право знать и получать поддержку обоих своих родителей.

 
 
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Новые правила постановки детей в СОП (социально опасное положение), которые начнут работать с 1 февраля, уже обсуждают родители: нешуточные дебаты ведутся на...
 
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