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Акция «Безопасность – в каждый дом!» стартовала в Пинске и районе

21.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Акция «Безопасность – в каждый дом!» стартовала в Пинске и районеС 21 января по 28 февраля 2019 года на территории Пинска и Пинского района проводится Республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!».

Цель акции – предупреждение пожаров и гибели людей от них.

Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор ГПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский, по-прежнему основными причинами возникновения пожаров в жилом фонде остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения элементарными правилами безопасности.

Акция будет проходить в 5 этапов:

  • 1-й этап – 21 января – 1 февраля (акция проводится на открытых площадках сельских советов, наркодиспансерах, а также на базе опорных пунктов общественного правопорядка);
  • 2-й этап4-12 февраля (акция проводится в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения);
  • 3-й этап13-19 февраля (акция проводится в вузах, ссузах  — лицеи, колледжи);
  • 4-й этап – 20-27 февраля (акция проводится в санаториях, на предприятиях, в организациях);
  • 5-й этап – 28 февраля (акция проводится в местах с массовым пребыванием людей).

— С начала текущего года в  Республике Беларусь произошло 343 пожара, в огне погибло 55 человек, 48 человека травмировано, уничтожено 32 строения и 227 повреждено. На пожарах спасено 52 человека. На территории Брестской области с начала года произошло 46 пожаров, в огне погибло 5 человек. Основной причиной гибели людей на пожарах по-прежнему является курение в постели в состоянии алкогольного опьянения, – озвучил цифры печальной статистики Олег Червяковский.

Люди чаще всего страдают от собственной беспечности. Думать о последствиях своих действий нужно всегда но, к великому сожалению, большинство людей только после случившегося начинают мало-мальски понимать масштабы трагедии, а для других и вовсе чужие ошибки не являются поводом для того, чтобы не совершать аналогичные. Люди создают опасные для жизни ситуации по нескольким причинам. Из-за отсутствия знаний, абсолютной уверенности, что ничего страшного не произойдет, от отсутствия возможности позаботиться о безопасности. 

В зимний период обостряется проблема пожаров из-за печного отопления. Отсутствие предтопочного листа, трещины в печи и ее перекал приводят к весьма печальным последствиям. Жители деревни обогреваются с помощью печек, а  горожане включают электрообогреватели – тоже проблема. К сожалению, даже самые последние современные модели не являются гарантом безопасности. Обращение с электроприборами требует осторожности и внимательности вне поры года и времени суток. Причем пожары происходят не только в квартирах и частных домах, но  и в общежитиях.

Также опасно оставлять электрообогреватели включенными на ночь, использовать для сушки вещей, устанавливать вблизи мебели и на сгораемое основание без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть. Включать его наряду с работающими другими электроприборами не стоит. Следите за исправностью электроприборов, розеток, не допускайте их нагревания, так как это свидетельствует о неисправности или перегрузке сети, что тоже может привести к короткому замыканию.


Акция «Безопасность – в каждый дом!» стартовала в Пинске и районе
МЧС обращается ко всем жителям города и района! Чтобы сберечь свое имущество, дом, квартиру, да и собственную жизнь необходимо всегда помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. И помните, что автономный пожарный извещатель является вашим надежным помощником в защите от возгорания и задымления.

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