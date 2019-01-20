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Под Полоцком спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед на озере
21.01.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Утром 19 января полоцким спасателям сообщили, что на озере Гомля под лед провалилась лосиха,
— В этом месте глубина метра 1,5−2. Барахтается лосиха уже давно. Видно, что сильно устала, — сообщил очевидец диспетчеру.
Спасатели отправились на помощь. По приезде при помощи бензопилы они пропилили лед в сторону берега, сделав водную дорогу для спасения животного. Потом при помощи пожарного рукава вытащили лосиху на берег.
Немного отдохнув, спасенное животное отправилось в ближайший лес.
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Утром 19 января полоцким спасателям сообщили, что на озере Гомля под лед провалилась лосиха
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