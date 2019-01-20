Под Полоцком спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед на озере

Утром 19 января полоцким спасателям сообщили, что на озере Гомля под лед провалилась лосиха, рассказали в МЧС.





— В этом месте глубина метра 1,5−2. Барахтается лосиха уже давно. Видно, что сильно устала, — сообщил очевидец диспетчеру.

Спасатели отправились на помощь. По приезде при помощи бензопилы они пропилили лед в сторону берега, сделав водную дорогу для спасения животного. Потом при помощи пожарного рукава вытащили лосиху на берег.

Немного отдохнув, спасенное животное отправилось в ближайший лес.







