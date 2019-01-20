Группа кратковременного пребывания в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони» приглашает...

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! У Вас много дел и не с кем оставить ребенка?

Мы приглашаем ваших деток в группу кратковременного пребывания на платной основе, которая функционирует в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони» пять дней в неделю с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30. Здесь созданы все необходимые условия для занятий и отдыха.





В группе кратковременного пребывания с детьми занимаются опытные, квалифицированные педагоги.

Основные задачи данной группы: интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое развитие, адаптация к пребыванию в среде сверстников, развитие навыков коммуникации, творческих способностей.

Наполняемость такой группы не более 12 воспитанников в возрасте до 3-х лет.

Цель создания такой группы:

плавный переход от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в учреждении дошкольного образования;

всестороннее развитие детей, их ранняя социализация, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям учреждения дошкольного образования;

содействие семье в физическом, психическом и личностном развитии ребенка раннего возраста;

педагогическое просвещение родителей.

Чем же занимаются с детьми в группах кратковременного пребывания в в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»? Прежде всего, это игры, занятия и общение со сверстниками.

Как правило, занятия в данной группе можно разделить на учебные, творческие и спортивные. Дети учатся, изучая цвета, лепят из пластилина, делают аппликации, рисуют, поют песни, танцуют, занимаются физкультурой. Все согласно своему возрасту. Кроме того, воспитатели дошкольного образования устраивают выставки из детских поделок, проводят утренники к праздникам, различные интересные мероприятия с участием родителей.





Т. М. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности

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