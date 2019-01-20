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Зарплаты педагогов и медиков увеличены с 1 января

21.01.2019 16:00 — Новости Общества | БелТА  
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Зарплаты педагогов и медиков увеличены с 1 января
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты некоторых категорий работников в сферах образования и здравоохранения увеличены с 1 января. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 января 2019 года №36 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановлением с 1 января 2019 года предусмотрено установление отраслевых надбавок педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава). На эти цели будет направляться 5% планового фонда оплаты труда этих работников. Размеры, порядок и условия установления надбавок определяются Министерством образования по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов.

Предусмотрено увеличение размеров действовавших повышений тарифных окладов помощников воспитателей (с 20% до 25%) и доплат врачам-специалистам (с 20% до 24% оклада), медицинским работникам, имеющим среднее специальное образование (с 13% до 16% оклада), а также установление доплат фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное образование (в размере 1% оклада).

Министерству образования поручено принять меры по реализации постановления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты некоторых категорий работников в сферах образования и здравоохранения увеличены с 1 января. Это предусмотрено...
 
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