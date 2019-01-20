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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует в мороз избегать поездок на дальние расстояния и проверять техническое состояние машины, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В Беларуси на этой неделе ожидается морозная погода: ночью столбик термометра может опускаться до минус 20 градусов. Госавтоинспекция рекомендует избегать поездок на дальние расстояния и проверять техническое состояние машины", - отметили в ГАИ.

Перед поездкой ГАИ советует автолюбителям заранее проверять техническое состояние машин. "Особенно владельцам дизельного транспорта. Также необходимо правильно подобрать моторное масло - оно должно иметь пониженный индекс вязкости. При покупке стеклоомывающей жидкости надо обращать внимание на минимально допустимую температуру, при которой она не замерзает", - подчеркнули в ГАИ.

Перед дальней поездкой стоит взять с собой теплые вещи, плед, горячий чай в термосе, а также предметы, которые помогут при неисправности автомобиля - трос, лопату и др. Не лишним будет полностью зарядить мобильный телефон.

Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине. Необходимо вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Также можно обратиться в милицию по телефону 102, озвучив свою проблему.

"Во время движения по зимним дорогам, покрытым снегом и льдом, значительно уменьшается сцепление с дорогой. Тормозной путь увеличивается, а отрезок времени, отведенный водителю для реагирования и принятия мер по избежанию ДТП, уменьшается. С учетом погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, не выполнять без надобности перестроение или обгон. Перед пешеходными переходами и остановочными пунктами нужно снижать скорость", - сообщили в управлении.

Пешеходам Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов. Надо помнить и то, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что машины успели затормозить.-0-