ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крещенское купание

21.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Крещенское купание

Крещенское купание

Крещенское купание

19 января десятки жителей Столина и гостей райцентра по народной традиции приняли участие в купании в Крещенской купели.
В последние годы вокруг этой темы ходит много разговоров. Обсуждающие сие действо разделились на два лагеря – «За» и «Против». К какому лагерю примыкать вам – это ваше желание и право. Но недавно в прессе появились выступления священнослужителей г. Бреста, которые отказались проводить чин освящения воды в Крещенской купели.
Кто-то приходит окунуться, чтобы «смыть грехи», кто-то из любопытства, кто-то из желания поддержать нынче «модный флеш-моб», а кто-то – за получением порции адреналина или новых ощущений. У нас уже не удивишь тем, что в прорубь окунаются девушки, женщины и даже дети. Некоторые приходили целыми семьями, многие окунались впервые в жизни.
Некоторые не дожидались чина освящения воды настоятелями Столинских церквей и первыми на себе ощутили лёгкий морозец солнечного дня. Укрыться от ветра можно было в палатке, которая разместилась на берегу. А за безопасностью на льду следили работники Столинского РОЧС и спасатели.
А поток любителей окунуться в лёдяной воде не прекращался – на протяжении всего дня приходили люди. И у каждого был свой посыл.
Александр НИКИФОРЕНКО
Фото автора

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января десятки жителей Столина и гостей райцентра по народной традиции приняли участие в купании в Крещенской купели. В последние
 
Новости дня
Новости общества
 
Если дома беспорядок, вопрос о СОПе больше не стоит. В чем плюсы нового документа Совмина о детях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика