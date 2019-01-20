Крещенское купание













19 января десятки жителей Столина и гостей райцентра по народной традиции приняли участие в купании в Крещенской купели.

В последние годы вокруг этой темы ходит много разговоров. Обсуждающие сие действо разделились на два лагеря – «За» и «Против». К какому лагерю примыкать вам – это ваше желание и право. Но недавно в прессе появились выступления священнослужителей г. Бреста, которые отказались проводить чин освящения воды в Крещенской купели.

Кто-то приходит окунуться, чтобы «смыть грехи», кто-то из любопытства, кто-то из желания поддержать нынче «модный флеш-моб», а кто-то – за получением порции адреналина или новых ощущений. У нас уже не удивишь тем, что в прорубь окунаются девушки, женщины и даже дети. Некоторые приходили целыми семьями, многие окунались впервые в жизни.

Некоторые не дожидались чина освящения воды настоятелями Столинских церквей и первыми на себе ощутили лёгкий морозец солнечного дня. Укрыться от ветра можно было в палатке, которая разместилась на берегу. А за безопасностью на льду следили работники Столинского РОЧС и спасатели.

А поток любителей окунуться в лёдяной воде не прекращался – на протяжении всего дня приходили люди. И у каждого был свой посыл.

Александр НИКИФОРЕНКО

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