Чиновники думают поставить светофор около въездной арки в Могилеве, но ГАИ не одобряет

В Могилеве решают, как быть с доступностью арки в честь создателей города на въезде со стороны Минска. Чиновники думают установить светофоры, чтобы пешеходы все же могли подойти к сооружению. А ГАИ против.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Арка, которую начинали строить на улице Минское шоссе к 750-летию города, сейчас для пешеходов недоступна. Сооружение находится в центре кольца с круговым движением. По первоначальному плану предполагалось, что к ней будет вести подземный пешеходный переход, но на него не было — и все еще нет — денег.

В горисполкоме обсуждали вариант установки светофора и пешеходного перехода, по которому люди могли бы попасть к арке. Вокруг нее есть пешеходная зона, обустроен пандус.

Однако в ГАИ считают, что лучше так не делать. Начальник областной инспекции Михаил Невмержицкий на пресс-конференции сказал, что подземный пешеходный переход — самый оптимальный и безопасный вариант, сообщается на сайте Могилевского облисполкома. И если на него нет денег, лучше оставить как есть.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Стоимость арки и благоустройства территории вокруг нее оценили в 750 тыс. рублей , или 375 тыс. долларов в эквиваленте. Чиновники подчеркивают: из бюджета на арку не пошло ни копейки — построили ее на добровольные взносы и за счет спонсорской помощи предприятий, которые помогали в том числе материалами.

Арку «стваральнікам Магілёва ў гонар 750-годдзя горада» хотели сдать к юбилею, который праздновали в 2017 году, но не успели. Ее строительство закончили лишь осенью 2018-го. Ее с обеих сторон украшают герб Могилева, орден Отечественной войны I степени и орден Ленина.

На официальном открытии арки в ее основании заложили капсулу с посланием — с завещанием любить и беречь родной город и умножать традиции прошлых поколений. Капсулу поместили в специально созданную в арке нишу и закрыли плитой.

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