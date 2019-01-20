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Республиканская акция «Безопасность — в каждый дом!» пройдет в Могилевской области с 21 января по 28 февраля

21.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Республиканская акция «Безопасность — в каждый дом!» пройдет в Могилевской области с 21 января по 28 февраля

Республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» пройдет в регионе с 21 января по 28 февраля. Об этом сообщила старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

«В 2018 году в регионе зарегистрировано 733 пожара, унесших жизни 77 человек, в том числе 3 детей, — отметила собеседница. Причины чрезвычайных ситуаций банальны: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей в республике объявлена специальная акция, которая в Могилевской области будет состоять из четырех этапов.

С 21 января по 1 февраля проект охватит открытые площадки сельских Советов, наркодиспансеры, а также опорные пункты общественного правопорядка.

4-12 февраля профилактические беседы, демонстрация видеофильмов, викторины по ОБЖ, концертные программы с обязательным вручением обучающей наглядно-изобразительной продукции пройдут в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения. Приоритет будет отдан обучению пожилых людей, одиноко проживающих граждан правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

13-19 февраля эстафету безопасности подхватят вузы, ссузы, лицеи, колледжи. Программа, как и предполагает целевая аудитория, динамична: тематические игровые программы и дискотеки, ток-шоу, профилактические беседы и отработка планов эвакуации в случае пожаров и ЧС. Мероприятия состоятся как на базе учебных заведений, так и в общежитиях.

С 20 по 27 февраля акция пройдет в санаториях, на предприятиях, в организациях. Представители МЧС, а также активисты БМООСП, работники учреждений культуры проведут лекции, тематические конкурсы и викторины, демонстрацию фильмов и роликов по тематике ОБЖ, концертные программы.

Финальный этап проекта запланирован на 28 февраля. Всех желающих будут ждать на открытых площадках — в крупных торговых и развлекательных центрах, рынках. Спасатели организуют конкурсы и викторины на лучшие знания основ безопасного проведения, будут обучать правильному поведению малышей и взрослых.

 
 
 
 
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Республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» пройдет в регионе с 21 января по 28 февраля. Об этом сообщила старший инспектор Центра...
 
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