Четверть отходов страны образуется в Минске. Здесь построят мусоросжигательный завод

В Минске построят мусоросжигательный завод. Участки для строительства уже выбрали, сообщили на телеканале «Беларусь 1».



Отходы на полигоне «Северный» в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Для Минска сейчас очень актуален вопрос о строительстве мусоросжигательного завода. Ресурса полигона, на который свозят отходы столицы, хватит ориентировочно до 2022 года, — рассказала директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Уже выбраны участки для строительства завода, идут переговоры с инвесторами.

Отходы столицы составляют около 25% от всех, что образуются в стране, добавила Гринцевич.

Ожидается, что завод будет сжигать 500 тысяч тонн мусора в год, из которого будут получать электрическую и тепловую энергию, сообщал TUT.BY. Ориентировочная инвестиционная стоимость строительства должна составить около 200 млн евро (данные на конец 2017 года). Срок строительства завода — два года. Объем отходов после сжигания сокращается на 20−30%.