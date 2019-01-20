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Четверть отходов страны образуется в Минске. Здесь построят мусоросжигательный завод
21.01.2019 16:46 — Новости Общества | Tut.by
В Минске построят мусоросжигательный завод. Участки для строительства уже выбрали,
— Для Минска сейчас очень актуален вопрос о строительстве мусоросжигательного завода. Ресурса полигона, на который свозят отходы столицы, хватит ориентировочно до 2022 года, — рассказала директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.
Уже выбраны участки для строительства завода, идут переговоры с инвесторами.
Отходы столицы составляют около 25% от всех, что образуются в стране, добавила Гринцевич.
Ожидается, что завод
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В Минске построят мусоросжигательный завод. Участки для строительства уже выбрали, сообщает «Оператор вторичных материальных ресурсов».
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