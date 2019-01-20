Свыше 65% обращений в межрайкомитет Госконтроля поступило от жителей Пинска. Значительная часть поступивших жалоб касалась сферы ЖКХ

Об обращениях граждан и юридических лиц в Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области в 2018 году корреспонденту pinsknews.by рассказала ревизор Пинского МКГК Ирина Лосич.



— В Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области продолжают поступать обращения граждан и юридических лиц. Общее количество обращений по сравнению с 2017 годом уменьшилось, однако увеличилось число обращающихся граждан на личный прием в межрайкомитет, а также звонков на «телефон доверия».

Несколько уменьшилось количество обращений из Пинска, Лунинецкого и Ивановского районов, увеличилось – из Пинского и Столинского районов. Однако значительная часть обращений продолжает поступать от пинчан, в 2018 году их поступило 65,7%.

Более трети обращений – это разного рода вопросы работы предприятий и организаций. Значительная часть жалоб остается по коммунально-бытовым вопросам. Граждан волнуют также вопросы труда и заработной платы, вопросы гражданско-правовой направленности, деятельности органов исполнительной власти, работа руководителей организаций, жилищные и иные вопросы.

Заявители продолжают обращаться в межрайкомитет анонимно, а также коллективами.

Несмотря на уменьшение обращений граждан, не уменьшается количество выявляемых нарушений в ходе рассмотрения обращений, в итоге привлекаются к ответственности виновные лица. Так, за установленные нарушения по результатам рассмотрения обращений привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 20 человек, с одним работником организации прекращены трудовые отношения.

Так, только после вмешательства межрайкомитета на жалобы жильцов дома в д. Пинковичи по вопросам некачественно проведенного капитального ремонта их дома замечания жильцов дома устранены, выполнены все необходимые работы. Виновные в нарушениях лица УП «Пинская СПМК-33» понесли наказания.

Аналогично только после поручений межрайкомитета в одном из домов в г. Пинске коллективную жалобу удовлетворили – произвели необходимые ремонтные работы во входном тамбуре подъезда дома, входа в подвал, по устройству поручня на лестнице первого этажа.

Предоставление недостоверной информации о выполнении ямочного ремонта послужило обоснованным обращением на «прямую телефонную линию» жительницы г. Столина. За невыполнение ямочного ремонта в полном объеме, предоставление недостоверной информации и допущенные нарушения ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности.

На «телефон доверия» межрайкомитета обратилась жительница Ивановского района, которая сообщила, что обнаружила в приобретенном в магазине свежем черном хлебе недопустимый посторонний предмет. По результатам проведенных мероприятий ГУ «Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии» нарушения санитарно-эпидемиологических норм подтвердились. За допущенные нарушения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены работники Ивановского райпо.

Контроль за соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц межрайкомитетом осуществляется на постоянной основе.





Напоминаем, что на личный прием можно обратиться с 8.00 до 12.00 к председателю Пинского МКГК– в первый и третий четверг каждого месяца, к заместителю председателя – во второй и четвертый вторник каждого месяца. В рабочее время функционирует «телефон доверия» 32-26-22, по которому также осуществляется предварительная запись на прием.