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На молодежной вечеринке за наркотики задержали трех человек

21.01.2019 16:57 — Новости Общества | БДГ  
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В минском коттедже задержали 37 человек, нашли наркотики

Группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, задержаны на вечеринке в коттедже на ул. Геологической 19 января. Молодежь собиралась употреблять наркотики.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУВБ Минского горисполкома.

Задержание проводили сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми совместно с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних Советского РУВД.

На месте происшествия у одного из несовершеннолетних были найдены и изъяты 5 гр марихуаны и 0,6 гр особо опасного психотропного вещества MDMA. У другого обнаружили 0,42 гр марихуаны.

Подозреваемых с вечеринки с наркотиками трое - два парня и девушка, сообщает представитель СК Юлия Гончарова.

О том, что у присутствующих находятся наркотики, было известно из достоверных источников. Все «отдыхающие» являются студентами и учащимися, к уголовной ответственности не привлекались.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статье за незаконный оборот наркотиков. Проводится следствие, выявляются пути и каналы поставки наркотиков. Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 
 
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В минском коттедже задержали 37 человек, нашли наркотики Группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, задержаны на вечеринке в коттедже на ул....
 
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