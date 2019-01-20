На молодежной вечеринке за наркотики задержали трех человек

В минском коттедже задержали 37 человек, нашли наркотики

Группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, задержаны на вечеринке в коттедже на ул. Геологической 19 января. Молодежь собиралась употреблять наркотики.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУВБ Минского горисполкома.

Задержание проводили сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми совместно с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних Советского РУВД.

На месте происшествия у одного из несовершеннолетних были найдены и изъяты 5 гр марихуаны и 0,6 гр особо опасного психотропного вещества MDMA. У другого обнаружили 0,42 гр марихуаны.

Подозреваемых с вечеринки с наркотиками трое - два парня и девушка, сообщает представитель СК Юлия Гончарова.

О том, что у присутствующих находятся наркотики, было известно из достоверных источников. Все «отдыхающие» являются студентами и учащимися, к уголовной ответственности не привлекались.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статье за незаконный оборот наркотиков. Проводится следствие, выявляются пути и каналы поставки наркотиков. Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.