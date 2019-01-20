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Основу белорусской экспозиции на MILEX-2019 составят принципиально новые образцы вооружения

21.01.2019 17:00 — Новости Общества | БелТА  
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Основу белорусской экспозиции на MILEX-2019 составят принципиально новые образцы вооружения
Фото belexpo.by

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основу белорусской экспозиции на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на международных оружейных рынках. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко во время заседания рабочей группы по подготовке и проведению выставки, информирует БЕЛТА.

"Основу белорусской экспозиции должны составить принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Образцы вооружения, военной и специальной техники должны позиционироваться в рамках комплексных системных проектов и направлений разработок систем вооружения, определенных Программой развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Беларуси до 2020 года, а также демонстрировать реальные результаты научно-технической, научно-производственной и межотраслевой кооперации", - отметил Игорь Демиденко.

На заседании рабочей группы обсуждались организационные вопросы по наполнению белорусской экспозиции инновационными разработками, предоставлению эскизных проектов стендов, согласованию предварительных схем размещения экспонентов на открытой и закрытой площадях.

Экспозицию выставки предлагается разместить на закрытых площадях МКСК "Минск-Арена" - это 12 тыс.кв.м и прилегающей к "Минск-Арене" открытой площадке.

Около 60 организаций представили предварительные перечни образцов продукции военного назначения для экспозиции.

Информационными партнерами MILEX-2019 уже выступили 24 специализированных печатных издания, информационных агентства и иностранных регулятора выставочной деятельности из Азербайджана, Беларуси, Индии, России и Эстонии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основу белорусской экспозиции на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX составят принципиально новые или...
 
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