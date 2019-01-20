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Минчанин продавал полкило насвая прямо около станции метро

21.01.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске задержали парня, который продавал насвай прямо около метро. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

20-летнего неработающего молодого человека задержали около станции метро «Академия наук» с 19 пакетами смеси насвай общим весом 530 граммов, которые он подготовил для продажи. Также у него нашли визитки с номером телефона для новых клиентов. Один пакет насвая, как рассказывают правоохранители, парень продавал за 4 рубля.

По данному факту проводится проверка. Молодой человек может быть привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.10 («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания») Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, либо административный арест.

Установлено, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, но неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.

 
Теги: Минск
 
 
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У минчанина нашли при себе 19 пакетов смеси для продажи.
 
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