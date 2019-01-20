Состоялось межведомственное совещание по вопросам взаимодействия государственных органов

На совещании присутствовали представители прокуратуры Минской области, управления принудительного исполнения Миноблисполкома, ИМНС по Минской области, а также главного финансового управления Миноблисполкома.

Территориальными прокурорами в октябре-ноябре 2018 года по инициативе прокуратуры области проведены проверки, в ходе которых выявлен ряд нарушений законодательства об исполнительном производстве, допущенных судебными исполнителями при исполнении исполнительных документов о взыскании денежных сумм в доход государства.

По итогам проверок прокурорами в органы принудительного исполнения внесено 14 представлений, на незаконные постановления принесено 4 протеста.

За 2018 год прокурорами внесено в районные органы принудительного исполнения и главное управление юстиции Миноблисполкома 161 акт прокурорского надзора: 83 представления, 25 предписаний, 44 протеста, официально предупреждено 9 лиц. По результатам их рассмотрения 31 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, проверки показали, что финансовые и налоговые органы в полной мере не используют свои права и не исполняют обязанности по исполнительным документам указанной категории. Отсутствует должное взаимодействие между органами, осуществляющими функции взыскателей и органами принудительного исполнения.

Право на ознакомление с материалами исполнительных производств, предусмотренное ст.18 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» (далее – Закон), налоговыми и финансовыми органами используется крайне редко, а действия (бездействие) судебных исполнителей заинтересованные государственные органы и вовсе не обжалуют.

Несмотря на четкое регламентирование вопросов информирования финотделами, налоговыми органами судебного исполнителя об исполнении в сроки, установленные Законом, такая работа фактически не ведется.

По результатам совещания принято решение, направленное на организацию взаимодействия налоговых и финансовых органов с органами принудительного исполнения путем проведения сверок с закреплением ответственных исполнителей по исполнительным документам о взыскании денежных сумм в доход государства, исключение формализма в работе указанных органов и недопущение впредь выявленных нарушений законодательства об исполнительном производстве.

Помощник

прокурора

Минской

области

Светлана Зуевская