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Четверг и пятница ожидаются самыми холодными сутками на текущей неделе в Могилёвской области

21.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Средняя декадная температура воздуха последних 10-ти дней января ожидается около климатической нормы (норма по области -5 -6°С), сообщает mogilevnews.by. Что касается наступившей недели, в целом ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Лишь в выходные в Могилевскую область вернется снег. Самыми холодными сутками, по предварительным прогнозам, станут четверг и пятница. Местами по региону столбик термометра может опуститься ночью до 21 градуса мороза, днем до -12°С.

22 января (вторник): облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах небольшой снег. Вероятность осадков в Могилеве 60%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области -5_-10°С, по северу региона до -16°С; в Могилеве -8_-10°С. Днем -2_-7°С, по северу области до -10°С; в Могилеве  -5_-7°С.

23 января (среда): без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Ночью -8_-13°С, при прояснениях до -18°С;  днем -5_-10°С.

24 января (четверг): преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Ночью -10_-15°С, при прояснениях до -18_-21°С. Днем -5_-10°С, местами до -12°С.

Предварительный прогноз

25 января (пятница): преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью -12_-17°С, при прояснениях до -18 -21°С. Днем  -7_- 12°С.

26 января (суббота): ночью местами, днем на большей части кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -11_-16°С, днем -7_-12°С.

27 января (воскресенье): временами снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -8_-13°С, днем -2_-7°С.

 
Теги: Могилев
 
 
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Средняя декадная температура воздуха последних 10-ти дней января ожидается около климатической нормы (норма по области -5 -6°С), сообщает mogilevnews.by. Что касается...
 
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