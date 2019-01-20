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Четверг и пятница ожидаются самыми холодными сутками на текущей неделе в Могилёвской области
21.01.2019 — Новости Общества | Радзiма
Средняя декадная температура воздуха последних 10-ти дней января ожидается около климатической нормы (норма по области -5 -6°С), сообщает
22 января (вторник): облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах небольшой снег. Вероятность осадков в Могилеве 60%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью по области -5_-10°С, по северу региона до -16°С; в Могилеве -8_-10°С. Днем -2_-7°С, по северу области до -10°С; в Могилеве -5_-7°С.
23 января (среда): без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.
Ночью -8_-13°С, при прояснениях до -18°С; днем -5_-10°С.
24 января (четверг): преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с.
Ночью -10_-15°С, при прояснениях до -18_-21°С. Днем -5_-10°С, местами до -12°С.
Предварительный прогноз
25 января (пятница): преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью -12_-17°С, при прояснениях до -18 -21°С. Днем -7_- 12°С.
26 января (суббота): ночью местами, днем на большей части кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -11_-16°С, днем -7_-12°С.
27 января (воскресенье): временами снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -8_-13°С, днем -2_-7°С.
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Средняя декадная температура воздуха последних 10-ти дней января ожидается около климатической нормы (норма по области -5 -6°С), сообщает mogilevnews.by. Что касается...
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