Минчанин уверяет, что случайно не заплатил за киндер, который съела дочка. В магазине вызвали милицию

В воскресенье, 20 января, минчанин Руслан с женой и 2-летней дочкой пошли в супермаркет популярной минской сети. Пока родители складывали в корзину продукты, малышка съела киндер. Мужчина не отрицает, за сладость они не рассчитались. Но, уверяет, это вышло случайно. В итоге, как только семья попрощались с кассиром, к ним подошел охранник. Напомнил про киндер, Руслан предложил заплатить. «Вместо того, чтобы все мирно решить, — рассказывает минчанин. — На нас вызвали милицию». В магазине говорят, что будут разбираться в ситуации.



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В магазине мама, папа и ребенок разделились. Руслан пошел за покупками, жена с малышкой — в игровую зону. По пути девочка взяла с прилавка киндер и съела.

— В магазине мы были минут 40, — вспоминает ту ситуацию Руслан. — За это время дочка еще выпила маленький сок и открыла мармеладки. Обертки жена держала в руках.

Товаров семья набрала на 122 рубля 95 копеек. Когда выкладывали все на ленту, фантик от киндера жена Руслана вложила в пакетик с мармеладками.

— Зачем?

— Чтобы он не затерялся и никуда не улетел, — объясняет собеседник. — Я стоял у продуктов, ждал расчет, а жена прошла дальше, складывала все по пакетам.

Видна ли была в мармеладках обертка от киндера, Руслан не помнит. Говорит, товаров на ленте было очень много, и внимания он не обратил. За выпитый сок они заплатили, мармеладки тоже были в чеке.

Как только семья стала отходить от кассы, к ним подошел охранник и попросил пройти в комнату охраны. Там им напомнили про киндер. Семья проверила чек, действительно, сладости в нем не было.

— Я извинился, предложил оплатить, — описывает происходящее Руслан. — Охранник отказался и запер комнату на ключ. И вот сидим мы, три преступника: я, жена на девятом месяце беременности и ребенок.

Охранник, по словам Руслана, говорил, что видел, как жена покупателя вложила фантик от киндера в упаковку с мармеладками. Но почему, недоумевает мужчина, он не предупредил об этом продавца?

— По сути, они сами спровоцировали эту ситуацию, — не сдерживает эмоций Руслан.

Позже приехала милиция. Охранник, рассказывает собеседник, написал на жену Руслана заявление. Так семья оказалась в Московском РУВД.

— В милиции с нами побеседовали и отпустили, — рассказывает минчанин. — После этого я поехал в магазин и написал жалобу. Я не очень хотел придавать историю огласке, но у меня остались вопросы, на которые я так и не получил ответы. Почему, например, нас держали в комнате охраны, если я готов был заплатить?

Можно ли, продолжает он, есть продукты, пока они не оплачены? Ведь конфликт, уверяет мужчина, возник только из-за неоплаченного киндера. За сок, который девочка выпила, и мармеладки, что начала есть, семье замечаний не делали.

— Я тоже против, чтобы ребенок ел в магазине, — резюмирует Руслан. — Но дочке всего два года, не всегда ей можно объяснить. И тогда еще вопрос, а что делать родителям, если ребенок все-таки что-то в магазине съел?

Сергей Петров, начальник охраны участка универсама, поясняет: сейчас охрана, которая работала в ту смену, на выходном.

— Мы будем разбираться в ситуации, — говорит Сергей Петров. — Нередко случается так, что покупатели, которые оказываются в такой ситуации, говорят неправду.

Адвокат: «Если это случилось, лучше всего на кассе показать упаковку от товара»

По словам Юлии Ошмян, адвоката компании REVERA, есть товар в магазине крайне не рекомендуется. По сути, поясняет она, отношения между покупателем и торговым объектом регулируются договором купли-продажи. Такой договор считается заключенным с момента выдачи кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату.

— Переход права собственности на товар осуществляется в момент передачи товара покупателю, — объясняет Юлия. — То есть, если человек взял товар с полки — это еще не момент заключения договора, и автоматически право собственности на этот товар ему как покупателю не перешло.

Если, говорит Юлия, покупатель съест товар до момента оплаты, он, по сути, причинит магазину имущественный ущерб.

— Если же это все-таки случилось, то лучше всего на кассе показать упаковку от товара, — советует адвокат. — В случаях, когда покупатель «забыл» и пытается уйти из магазина, не расплатившись за съеденный товар, то он может попасть в плоскость уголовной или административной ответственности. Например, ст. 10.5 КоАП устанавливает ответственность за мелкое хищение. А это от 2 до 30 «базовых» (от 51 до 765 рублей. — Прим. TUT.BY) или административный арест.