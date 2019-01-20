«В ближайшее время встретимся с нашими гражданами». Посольство Беларуси в РФ о задержании Насти Рыбки

В посольстве Беларуси в России прокомментировали задержание Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В консульском отделе посольства обещают встретиться с ней в ближайшее время.



Анастасия Вашукевич в Нагатинской районном суде Москвы. Фото: Reuters

— Безусловно, мы занимаемся этим вопросом. Мы находимся в рабочем контакте с российской стороной. В соответствии с консульской конвенцией нами получено официальное уведомление о задержании граждан Республики Беларусь, и в данный момент мы реализуем комплекс шагов по защите наших граждан, которые предусмотрены международными и двусторонними соглашениями, — прокомментировал Александр Суворов, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России.

Пока сотрудники посольства с Анастасией не встречались.

— Официального обращения адвоката к нам не было. Я полагаю, что в ближайшее время мы встретимся с нашими задержанными гражданами, — сказали в диппредставительстве.

Известно, что в Шереметьево было задержано четыре человека, депортированных из Таиланда. Кто из них, кроме Насти, гражданин Беларуси, в консульстве не уточняют. Можно предположить, что речь идет об Андрее Жежко. Ранее сообщалось, что его также задержали вечером 17 января вместе с Алексом Лесли (Александром Кирилловым), Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и Марией Жарковой по делу об организации проституции. Имена задержанных во время прямой трансляции канала Mash во «ВКонтакте» озвучила жена Кириллова Кристина Шереметьева.

Их задержали в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В аэропорт Шереметьево ребята прибыли из Таиланда, откуда их депортировали по приговору суда, признавшего их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Как ранее рассказал TUT.BY адвокат Анастасии Дмитрий Зацаринский, у девушки был билет из Таиланда в Беларусь. Однако в транзитной зоне аэропорта ее «насильно втащили на территорию Российской Федерации».

19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Избрание меры пресечения отложили.

В суде Анастасия Вашукевич попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски и первого замглавы аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.