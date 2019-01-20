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В Минске заметили необычную утку. Посмотрите, как она выглядит

21.01.2019 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице заметили редкую для Минска морскую утку. Видео птицы опубликовала в соцсетях общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».


Фото: Катерина Зябко

Редкая морская утка морянка замечена на Свислочи. Это одна из наиболее распространенных северных уток. Большую часть жизни она проводит в открытом море.

Морянка редко залетает вглубь континента, но этот молодой самец облюбовал Минск и теперь плавает с нашими утками-кряквами. Чтобы добыть корм, утка может нырять на очень большую глубину.

Впрочем, это не первый случай появления морянки в Минске. Первый раз такую птицу здесь видели в январе 2016 года.

Видео снято Александром Винчевским.

 
Теги: Минск
 
 
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Она редко залетает вглубь континента, но этот молодой самец попал в Минск.
 
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