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В Минске заметили необычную утку. Посмотрите, как она выглядит
21.01.2019 19:21 — Новости Общества | Tut.by
В столице заметили редкую для Минска морскую утку. Видео птицы опубликовала в соцсетях общественная организация «
Редкая морская утка морянка замечена на Свислочи. Это одна из наиболее распространенных северных уток. Большую часть жизни она проводит в открытом море.
Морянка редко залетает вглубь континента, но этот молодой самец облюбовал Минск и теперь плавает с нашими утками-кряквами. Чтобы добыть корм, утка может нырять на очень большую глубину.
Впрочем, это не первый случай появления морянки в Минске. Первый раз такую птицу здесь видели в январе 2016 года.
Видео снято Александром Винчевским.
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Она редко залетает вглубь континента, но этот молодой самец попал в Минск.
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