В Минске заметили необычную утку. Посмотрите, как она выглядит

В столице заметили редкую для Минска морскую утку. Видео птицы опубликовала в соцсетях общественная организация « Ахова птушак Бацькаўшчыны ».



Фото: Катерина Зябко

Редкая морская утка морянка замечена на Свислочи. Это одна из наиболее распространенных северных уток. Большую часть жизни она проводит в открытом море.

Морянка редко залетает вглубь континента, но этот молодой самец облюбовал Минск и теперь плавает с нашими утками-кряквами. Чтобы добыть корм, утка может нырять на очень большую глубину.

Впрочем, это не первый случай появления морянки в Минске. Первый раз такую птицу здесь видели в январе 2016 года.

Видео снято Александром Винчевским.