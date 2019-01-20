Начальник управления ОАО «Гроднопромстрой» осужден за взятки «в крупном размере»

К 4 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима приговорен начальник специализированного отделочного управления № 221 ОАО «Гроднопромстрой». Суд Центрального района столицы посчитал должностное лицо виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Как было установлено, с января по июнь 2018 года, находясь в городах Гродно и Минске, Минской области начальник управления за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, получил в качестве взяток 9 тысяч 200 долларов США, что является крупным размером. Деньги ему передавал представитель ООО «ИвалексСтрой» за оказание содействия в исполнении договорных обязательств.

Суд принял решение назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.