ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник управления ОАО «Гроднопромстрой» осужден за взятки «в крупном размере»

21.01.2019 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К 4 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима приговорен начальник специализированного отделочного управления № 221 ОАО «Гроднопромстрой». Суд Центрального района столицы посчитал должностное лицо виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Как было установлено, с января по июнь 2018 года, находясь в городах Гродно и Минске, Минской области начальник управления за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, получил в качестве взяток 9 тысяч 200 долларов США, что является крупным размером. Деньги ему передавал представитель ООО «ИвалексСтрой» за оказание содействия в исполнении договорных обязательств.

Суд принял решение назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как было установлено, с января по июнь 2018 года, находясь в городах Гродно и Минске, Минской области начальник управления за благоприятное решение вопросов,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В ближайшее время встретимся с нашими гражданами». Посольство Беларуси в РФ о задержании Насти Рыбки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика