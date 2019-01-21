В «БелГазете» сменилось руководство. Экс-директор говорит о рейдерском захвате

Основатель и руководитель правозащитной организации «Нью платформ инновейшн» Андрей Бондаренко сменил в должности директора издания основного акционера газеты Кирилла Живоловича, руководившего «БелГазетой» около года. Живолович в Facebook сообщил, что это не не просто смена руководства, а рейдерский захват.

«Данная информация не соответствует действительности. Это рейдерский захват редакции, одним из исполнителей которого является Бондаренко. Сейчас работают юристы. Все подробности будут в среду», — написал Живолович в Facebook в комментариях под постом о смене руководства в издании.

О том что дирекцию общества с ограниченной ответственностью «БелГазета», выпускающего одноименный информационно-аналитический еженедельник, с начала января возглавил правозащитник Андрей Бондаренко, сменив в этой должности основного акционера издания Кирилла Живоловича, стало известно днем 21 января.

«Я не планировал заниматься этим направлением, но так сложилось, что понадобился набор всех моих профессиональных качеств как бизнесмена, журналиста и правозащитника, — заявил Бондаренко в комментарии БелаПАН . — Печатные издания и так находятся в довольно затруднительном положении, а тут еще и управление предыдущего директора вылилось в очень тяжелое финансовое положение».

Бондаренко претензии Живоловича отвергает.

«Я не могу пока давать широкие комментарии, но никто никого не захватывал. Будучи директором, он (Кирилл Живолович) год не появлялся на работе и в декабре стал вопрос, что газета больше не выходит. Смена директора была проведена исключительно в рамках закона и правовыми методами. Ну, и захватывать предприятия с огромными потерями — как минимум глупо», — заявил Бондаренко «Еврорадио». Все подробности своего назначения он обещает озвучить 22 января.

Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75% акций издания принадлежат Живоловичу, 25% — Высоцкому.

Андрей Бондаренко — в прошлом бизнес-консультант, а ныне основатель и руководитель правозащитной организации «Нью платформ инновейшн» («НПИ»), созданной взамен закрытых властями учреждений «Платформа» и «Платформ инновейшн». Как и предыдущие организации, «НПИ» фиксирует факты нарушения прав человека в местах лишения свободы, а также ведет мониторинг соблюдения прав граждан в регионах, напоминает БелаПАН.