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Минчанку в троллейбусе ударило током. «Минсктранс» говорит, что все в пределах нормы

22.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанку ударило током, когда она входила в троллейбус 15 января. Девушку увезла скорая. TUT.BY узнал, что по этому поводу говорят в «Минсктрансе».


Фото: Дмитрий Гладкий

Алине 24 года. Вечером 15 января девушка ждала на остановке «Площадь Бангалор» 33-й троллейбус. Когда Алина пыталась войти в троллейбус, ее ударило током.

— Тогда я заходила через заднюю дверь. Только поставила ногу, как меня немного затрясло, началось мощное покалывание. Я ни за что не держалась. Попыталась зайти второй раз в среднюю дверь — произошло то же самое. Тогда я подошла к водителю и рассказала, что троллейбус бьется током.

После этого водитель опустила токоприемник, высадила пассажиров и уехала. Девушка недовольна, что водитель не вызвала ей скорую.

— Она даже не спросила, как я себя чувствую, нужна ли мне помощь. Ко мне — ноль внимания. Скорую я вызывала сама.

В больнице девушку навестили сотрудники «Минсктранса». Алине объяснили, что троллейбус выпустили на линию в исправном состоянии.

— Сказали: единственное, что могло случиться, — это статическое электричество. Но это был удар электрическим током.

Выписали Алину 18 января с диагнозом «последствия электротравмы».

— Попросили наблюдаться у терапевта, делать ЭКГ. Никакого медикаментозного лечения мне не назначили. Восстановили сердечный ритм и давление, но все равно у меня периодически бывает одышка.

Работники «Минсктранса» принесли девушке извинения и передали фрукты.

— Извинения были только на словах, хотелось бы какой-то материальной компенсации — все-таки здоровье пострадало. И пусть более тщательно проверяют троллейбусы перед тем, как их выпустят на маршрут.

«Минсктранс»: троллейбус новый, никаких замечаний не выявили

Первый заместитель директора «Минсктранса», главный инженер Игорь Ковель подтверждает, что 33-й троллейбус 15 января сняли с линии.

— Троллейбус проверила комиссия — все было в пределах допуска. Троллейбус не может вообще не иметь утечки тока, но все нормировано. Допустимый ток утечки составляет 3 мА. Превышения мы не установили, проверили систему защиты — все работает. Был бы превышен ток утечки — троллейбус бы отключился, не смог двигаться. По троллейбусу никаких других замечаний не выявили, он один из новых, сейчас работает на линии.

Предположений, почему девушка могла почувствовать удар электрическим током, у главного инженера нет. Он говорит: возможно, у пассажирки повышенная чувствительность.

По словам Игоря Ковеля, водитель действовала по инструкции. А вызывать скорую она должна, если ее об этом попросят. В этом случае было неочевидно, что девушке нужна помощь медиков.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанку ударило током, когда она входила в троллейбус 15 января. Девушку увезла скорая. TUT.BY узнал, что по этому поводу говорят в «Минсктрансе».
 
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