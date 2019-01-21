«Железная» водитель, женская колония, Ленин в мавзолее и «преступница» с киндером - все за вчера

Доброе утро!

Ну что, видели вчера полное лунное затмение, которое совпало с первым Суперлунием этого года? Явление было видно из множества точек планеты, в том числе и в Беларуси. Если пропустили, то вот здесь мы для вас собрали фотографии и видео этого случая со всего мира. А сейчас утепляемся, друзья: на неделе снова сильные морозы , потеплеет только в выходные. Ну хоть такого гололеда, как в прошлую пятницу не будет, а то, оказывается, в пробках весь вечер простояли не только столичные водители, но и… дорожники . А крутой занос троллейбуса на обледеневшем проспекте Пушкина помните? К счастью, машина вышла из сложной ситуации легко и без пострадавших. «Водитель — молодец, нервы железные, но, наверное, поседел», — предполагали комментаторы, а мы отыскали того самого «железного» водителя троллейбуса и пообщались с ним, а точнее — с ней: Валентиной Семенчуковой . Такая прекрасная женщина!





В дорожной сфере, кстати, грядут изменения: у нас могут изменить распределение средств «дорожного сбора». Если кратко, то на местные дороги будут направлять больше, чем сейчас, если же нужны подробности — то вам сюда .

Помните интервью главы МВД Шуневича, в котором он высказался относительно граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их «дырявыми» ? Правозащитники тогда направили заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет — чтобы те провели проверку по факту дискриминационных высказываний министра. И вот Генпрокуратура ответила . Если кратко — «не видят оснований для принятия мер прокурорского реагирования».

ЕС ввел санкции против руководства российского ГРУ за использование химического оружия в Солсбери (ну помните же дело об отравлении Скрипалей ?). Кто под них попал — рассказываем здесь .

А нас, конечно, больше волнуют отношения России с Беларусью. Вообще прогнозировать, как будут развиваться споры Минска и Москвы, — неблагодарное дело. Когда решения сторон диктуют не только экономика или политика, но и личные отношения лидеров, и градус эмоций в телевизоре, любой анализ балансирует на грани гадания. Но кое-какая колея в нынешнем конфликте уже все-таки вырисовывается — обязательно прочтите эту колонку, и все поймете .





Вот этот текст просто must read — очень сильный. Он о женщинах, сидевших в гомельской колонии и сыгравших в кино о ней — его смотрят во всем мире . «Темно-синие телогрейки, жестяные тарелки, звонок домой по расписанию и колючая проволока — теперь все это хоть и в прошлом, но оно не отпустит уже никогда. И с ним придется жить, доказывать себе и родным: это была единственная ошибка в жизни, и обошлась она слишком дорого — лишением свободы…» Две героини «Дебюта» Алина и Оксана рассказали нам, смогли ли они уснуть в первый день на свободе, что чувствовала молодая мама, рожая своего первенца под конвоем, и почему колонию они считают хорошей школой жизни? Кстати, вы не знаете, почему в женской колонии нельзя носить брюки?..

И еще о детях и социальном неблагополучии. Новые правила постановки детей в СОП (социально опасное положение), которые начнут работать с 1 февраля, уже обсуждают родители: нешуточные дебаты ведутся на форумах и в социальных сетях. Наша эксперт Наталья Поспелова вот здесь объяснит вам, почему новый документ — это все же скорее плюс (и хорошим семьям будет только проще).

Смешная (на самом деле, нет) история: двухлетняя малышка в магазине съела «киндер», а родители забыли показать обертку от него на кассе. Что в итоге? Охрана, вызов милиции, РУВД . Родители считают, что вопрос можно было решить мирно — они платить не отказывались, юрист предостерегает: действительно, иногда дешевле не дать ребенку есть в торговом зале.

Хорошие новости пришли из Минздрава. Если у вас или ваших родственников гепатит С — то это не приговор. В Беларуси от этой болезни можно получить бесплатное лечение — и вот перечень людей, которым оно будет предоставляться в первую очередь . А некоторым врачам (и не только!), кстати, с 1 января подняли зарплаты — увы, несущественно .

Как там наша Рыбка? В смысле, гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич? Вчера в посольстве Беларуси в России прокомментировали ее задержание и пообещали встретиться с ней в ближайшее время . А Алексей Навальный тем временем опубликовал записи разговоров людей, связанных с олигархом Олегом Дерипаской ( помните эту историю? ), о Насте Рыбке. На одной из записей некие Татьяна, Георгий и «иностранный юрист Вильям» обсуждают арест Рыбки и Лесли, интересуются, какое наказание им грозит. Юрист несколько раз повторяет, что максимум — штраф. Однако Георгий озвучивает заинтересованность в том, «чтобы эти люди оставались в тюрьме, а потом суд приговорил бы их к соответствующим тюремным срокам». «Мы понимаем, что решение должно быть основано на каком-то принципе, и принцип этот — то, что их нужно посадить», — говорит Георгий.





В Керченском проливе снова неспокойно — но теперь уже речь не о конфликте России и Украины: там после взрыва загорелись два судна под флагом Танзании. Как это произошло — читайте здесь . Спасаясь, экипажи прыгали в воду, уже известно, что погибли 11 человек. Киев говорит , что танкеры были задействованы в незаконных поставках природного газа в Сирию.

А в Британии что происходит? Их ситуация с «брекситом» давно зашла в тупик — и выхода из него не предвидится, в расцвете острый внутренний политический кризис. из последних новостей: Тереза Мэй, пытаясь уговорить палату общин вывести ситуацию с «брекситом» из тупика и проголосовать за проект договора о выходе из ЕС, отвергла призывы провести второй референдум о членстве в ЕС и ничего не сказала о возможности своей отставки и внеочередных выборов. Подробнее и больше — здесь .

А еще 95 лет назад умер Владимир Ленин. Тело лидера Октябрьской революции забальзамировали и уложили в прозрачный саркофаг в построенном мавзолее. Но он такой не один: мы вспомнили некоторых политических лидеров, которых не предали земле — кто-то лежит в открытом саркофаге, кто-то же в закрытом мраморном в мавзолее имени себя. Смотрите сами .





Так, а что у нас в спорте? Если вы любите биатлон, но этапом Кубка мира в Рупольдинге следили эпизодически, то вам обязательно стоит прочесть этот текст — здесь наши позиции, списки лидеров сезона и прощание с некоторыми известными биатлонистами. Интересно! Ну или просто посмотрите лучшие фоточки спортсменов в Instagram за неделю — здесь и наша Даша (обалденное фото!), и Арина, и Роналду … Ну или Бузову с Ивлеевой, что ли, посмотрите , если Даша вам не мила (правда, нам кажется, что это невозможно).

Ой, мы тут еще птичками восхищались вчера: во-первых, смотрите, какую необычную утку заметили в Минске , а во-вторых, не пропустите выступление этого голубя — огонь, просто огонь!

Все новости понедельника, 21 января

Кстати, девочки. Сейчас в это сложно поверить, но до весны осталось всего ничего и скоро вы по традиции броситесь худеть. Вот здесь тренер показывает и рассказывает, как, занимаясь 15 минут в день дома (!), сделать к весне отличную фигуру , а мы хотим замотивировать вас уже «сделанной» фигурой прекрасной 37-летней белоруски . Так, собрались, мы тоже можем!

Ваша редакция

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