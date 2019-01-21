В Витебской области шесть предприятий купили служебные авто при больших долгах

В долгах, а покупают автомобили — в 2018 году такие факты выявил КГК у шести юридических лиц в Оршанском, Лиозненском, Миорском, Чашникском и Шумилинском районах.

Указ президента № 119 запрещает юридическим лицам приобретать служебные легковые автомобили, если в течение трех месяцев у них есть задолженность по выплате зарплаты, платежам за энергоресурсы, в бюджет, государственные фонды. Штраф за нарушение запрета — от 600 до 1 000 базовых величин.

Однако некоторые предприятия это не остановило. Например, ОАО «Мальково» в Лиозненском районе, имея задолженность за энергоресурсы около 16 тыс. рублей, а также пять служебных легковых автомобилей, приобрело в феврале 2018 года Chevrolet Niva GLC за 25,4 тыс. рублей. Решение о покупке принял наблюдательный совет с согласия начальника отдела экономики райисполкома.

ОАО «Ореховский льнозавод» в Оршанском районе с разрешения вышестоящей организации — ГО «Витоблленпром» — в апреле 2018-го купило «Ладу» за 19,5 тыс. рублей, невзирая на свои долги в 560 тыс. и пять служебных легковушек в автопарке.

Аналогичные нарушения законодательства КГК зафиксировал в ОАО «Иванский-Агро» (Чашникский район), КУП «Язно» (Миорский район) и ОАО «Агро­боровинка» (Шумилинский район).

Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.