Не незаконная вырубка, а санитарная чистка. На работы в Румлевском парке Гродно есть все разрешения

Вчера в Сети появилась информация о вырубке деревьев в Румлевском парке в Гродно — и вот официальная позиция властей: это не вырубка, а санитарная очистка леса, сообщили специалисты «Белгослеса» «Гродненской правде» .





«Раз в десять лет делают проверки лесоустройства, затем мы должны разработать мероприятия по итогам обследования и в течение шести лет устранить все замечания, — рассказывает начальник участка лесного хозяйства „Гроднозеленстроя“ Андрей Лубин. — В Румлевском парке ими такая проверка проведена, выявлено немало сухостоя, поваленных деревьев и валежника. Все они обследованы, и теперь самое благоприятное время проводить санитарную очистку парка. Получено разрешение областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на проведение санитарных рубок, имеем все соответствующие документы, в том числе и лесорубочный билет».





Обследование показало, что наибольшее количество высохших, сломанных и упавших деревьев находится в районе бывшей деревни Солы. Это в основном тополь, много поваленной осины, усохло незначительное количество дуба, граба и клена.

— Не все понимают, что уборка захламленного леса от валежника, сухостоя является, согласно лесному Кодексу, видом рубки, — поясняет главный лесничий Гродненского городского объединения жилищно-коммунального хозяйства Тадеуш Толкач. — Ведь те же сухостои и висящие на деревьях сломанные их части прямая угроза отдыхающим в парке. Мы получили на этот счет предписания после прокурорской проверки. Такие же предписания выданы после проверок городской санэпидслужбы.





Сейчас работы по санитарной очистке парка проводятся под наблюдением лесников, коммунальников и экологов.