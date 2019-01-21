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Возле Витебского аэропорта установили радиолокатор, который поможет делать более точные метеопрогнозы

22.01.2019 09:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Доплеровский метеорологический радиолокатор начал работать возле Витебского аэропорта. Установка поможет делать более точным краткосрочный прогноз погоды.


— Аналогичные установки есть в аэропорту Минск, в Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве, — говорит начальник облгидромета Андрей Макеев. — И вот доплеровский метеорадиолокатор появился в Витебской области, радиус действия его составляет 250 километров и 15 километров в высоту — до верхней границы развития облачности.

Установка позволит «закрыть» всю республику, чтобы отслеживать состояние облачных систем, по которым метеорологи прогнозируют погоду с точностью до трех часов.

Современный радиолокатор — сложное оборудование, представляющее собой «тарелку» с антенной под куполом, работающее на определенной частоте. В автоматическом режиме в двух плоскостях сканируются все изменения, происходящие в атмосфере: какая облачность, какие воздушные потоки, какой интенсивности, их фазовое состояние, есть ли град, гроза, куда движутся облака и с какой скоростью.

Процесс сканирования длится три минуты. Потом идет обработка информации, которая одновременно поступает на несколько рабочих мест, которых в республике — 7: по одному в Национальном аэропорту Минск, Республиканском гидрометцентре и пять — в Витебской области (в аэропорту и облгидромете).

Затем процесс повторяется. В итоге можно рассчитывать на более качественный прогноз погоды и более раннее оповещение о неблагоприятных и опасных метеоявлениях, чтобы хозяйственники, транспортники и другие службы успели принять соответствующие меры.

На приобретение и установку доплеровского метеорологического радиолокатора из резервного фонда президента выделили 4 млн 400 тыс. рублей.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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На приобретение и установку доплеровского метеорологического радиолокатора из резервного фонда президента выделили 4 млн 400 тыс. рублей.
 
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