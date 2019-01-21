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Чтобы не обидеть словом и делом

22.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Чтобы не обидеть словом и делом

О том, что доброта, милосердие и внимание – это качества, которые объединяют всех работников социальной защиты, Светлана Николаевна Андрикевич знает не понаслышке.
Её трудовой стаж в этой сфере составляет 31 год.
Родилась Светлана в г. Столине. После окончания средней школы № 1 в 1984 году поступила в Столинский техникум. Уже через три года молодой специалист со знанием планирования сельскохозяйственного производства приступила к работе бухгалтером на Медновской птицефабрике, что в Брестском районе. Через год Светлана поняла, что очень сильно скучает по родным и возвращается на свою малую родину.
Светлана Николаевна устраивается на должность бухгалтера в отдел социальной защиты. После – работа секретарем, заместителем заведующего отделением социальной помощи и главным специалистом отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите.
Без раздумий женщина утверждает, что ей очень нравится то, чем она занимается, иначе бы не проработала в управлении столько лет. Именно на работе познакомилась с будущим мужем. Геннадий Григорьевич был тогда секретарем комсомола в совхозе «Маньковичи». Ныне работает в ФСК «Аквамарин».
В семье Андрикевичей двое детей. Старшая Юлия имеет высшее образование и работает в интернет-магазине. Младшая Екатерина – студентка Брестского педуниверситета имени А. С. Пушкина. Она получает юридическое образование.
К числу увлечений Светланы Николаевны относится цветоводство. Любит она как комнатные растения, так и ухаживает за цветами на приусадебном участке. Существует в семье традиция собираться вместе на праздники, отмечать значимые события в теплой домашней обстановке.
С особой теплотой рассказывает о своей работе и коллегах. За это время пришлось встречаться с различными ситуациями, но главный специалист всегда шла навстречу людям. По роду деятельности ежедневно приходится встречаться с пожилыми людьми и людьми пенсионного возраста, поэтому важно, по мнению Светланы Андрикевич, не обидеть человека словом, а найти к каждому подход, объяснить, помочь, проявить доброту, отзывчивость, понимание и милосердие. На первый взгляд назначение пенсий – это обыденное дело. Но на самом деле это очень трудоемкий процесс. Зачастую приходится отправлять запросы за пределы республики. Многие обращаются в отдел, чтобы узнать требования к оформлению справок, для подготовки пакета документов и др. За каждым документом – конкретный человек. И каждый требует к себе внимания и участия.
За время работы Светлана Николаевна имеет много благодарностей, в 2018 году награждена Почетной грамотой комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома. Она соприкасается с биографией многих жителей района, когда подходит пенсионный возраст, когда ключевым вопросом становится назначение и перерасчет пенсий и пособий по курируемому участку. Главный специалист считает, что мало владеть в совершенстве всеми вопросами пенсионного законодательства, нужно еще правильно рассказать все требования людям и постараться помочь им.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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