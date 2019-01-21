







В пятницу, 18 января в Доме культуры г. Столина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь.

В зале собрались лучшие работники и ветераны социальной системы, волонтеры, представители общественных организаций и объединений, многочисленные гости. Началось мероприятие с презентации видеоролика об истории образования социальной службы нашего района. Эту замечательную дату в районе отмечают около 250 сотрудников, которые свои силы, знания, опыт и внимание отдают людям, нуждающимся в особой поддержке со стороны государства.

Со знаменательным событием сотрудников соцзащиты поздравил заместитель председателя райисполкома Сергей Фёдорович Сидоревич. Он подчеркнул, что эти люди приходят в каждую семью с рождением ребенка и сопровождают человека до ухода из жизни. Сотрудники соцзащиты могут охарактеризовать каждого из более 70 тысяч жителей района.

Сергей Фёдорович вручил Почетные грамоты райисполкома заведующему сектором пособий Светлане Степановне Пашковец, заведующему отделением социальной поддержки населения Геннадию Григорьевичу Расько, социальному работнику Людмиле Николаевне Кривопуст, благодарственные письма райисполкома – заместителю начальника отдела пенсий и пособий Алле Фёдоровне Ошуркевич, заведующему отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования Светлане Аркадьевне Горегляд и социальному работнику Валентине Матвеевне Гмир.

С приветственным адресом к присутствующим обратился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сергеевич Боболович. Почётную грамоту районного Совета депутатов Александр Боболович вручил главному специалисту сектора пособий Ирине Максимовне Яроцкой, социальным работникам Инессе Игнатьевне Шелест и Людмиле Михайловне Петуховой, а благодарственные письма районного Совета депутатов – заместителю начальника отдела рынка труда и содействия занятости Галине Григорьевне Шелест, инспектору по основной деятельности отделения социальной помощи на дому Людмиле Николаевне Корольчук и социальному работнику Марии Ивановне Лешкевич.

Со сцены прозвучали основные вехи истории, рассказ про большой и сложный путь развития социальной службы. К коллегам, ветеранам труда и всем, кто каким-то образом связан с этой сферой, с самыми искренними пожеланиями обратилась начальник управления по труду, занятости и социальной защите рай-исполкома Любовь Фёдоровна Демидович и поблагодарила ветеранов труда за их опыт, знания и нелегкий труд. Любовь Фёдоровна вручила Почетные грамоты комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома заместителю начальника управления, начальнику отдела по труду Эдуарду Михайловичу Добринцу и заместителю директора, заведующему отделением социальной помощи на дому Елене Адамовне Форсюк, благодарности председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома – главному специалисту отдела пенсий и пособий Ирине Константиновне Шило, социальному работнику Светлане Анатольевне Ждановой, Почетную грамоту управления по труду, занятости и социальной защите – заместителю начальника отдела по труду Ирине Петровне Стреха, а благодарность начальника управления по труду, занятости и социальной защите – заместителю начальника отдела пенсий и пособий Галине Дмитриевне Чайка.

Работников социальной службы также поздравил председатель районной организации «Белорусский профессиональный союз работников государственных и других учреждений» Геннадий Иванович Березовский. Почетную грамоту Брестского областного комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений он вручил главному специалисту отдела рынка труда и содействия занятости Геннадию Геннадьевичу Стемпковскому, Почетные грамоты Брестского областного объединения профсоюзов – заведующему отделением социальной адаптации и реабилитации Людмиле Игнатьевне Вабищевич и главному бухгалтеру центра Раисе Романовне Лысюк, Почетные грамоты районного объединения профсоюзов – заместителю начальника, начальнику отдела пенсий и пособий Дмитрию Петровичу Кулинченко, социальному работнику Людмиле Васильевне Комар, Почетные грамоты районной организации «Белорусский профессиональный комитет работников государственных и других учреждений» – главному специалисту отдела социальной поддержки населения Татьяне Николаевне Бруцкой и социальному работнику Павлу Андреевичу Колеснику.

С поздравлениями обратился начальник районного отдела внутренних дел Юрий Алексеевич Арсенович и вручил благодарность социальному работнику Марии Ивановне Иконниковой.

К присутствующим обратились также ветераны социальной службы, работавшие начальниками районного отдела социального обеспечения, управления по труду, занятости и социальной защите – Иван Павлович Буйнич и Валентина Николаевна Хоровец. Зачитали приветственный адрес Галины Павловны Харитоновой.

До объединения с управлением по труду, занятости и социальной защите Центром занятости населения руководили Мария Иосифовна Ляшук и Пётр Николаевич Шило. В их адрес прозвучали громкие аплодисменты.

Директор территориального центра социального обслуживания населения Руслан Александрович Коц поздравил коллег с юбилеем и вручил Почетную грамоту заведующему отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания Степану Степановичу Кудравцу, благодарственные письма – инспектору по основной деятельности отделения социальной помощи на дому Лилии Владимировне Корольчук, социальным работникам Елене Михайловне Бруцкой-Стемпковской, Светлане Александровне Стрибулевич и Елене Ивановне Щучка.

Творческое поздравление подготовили подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, а также участники клуба любителей песни отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. С музыкальными номерами и хореографическими композициями выступили ансамбль танца «Карамель», «Рэха», «Карагод», танцевальный коллектив Столинской ДШИ и гимназии, народный клуб любителей песни «Ярок», Анжелика Каллаур, Алексей Будько, Оксана Гембицкая, Наталья Пашкевич и другие артисты ГДК и района.

В фойе была представлена выставка работ воспитанников отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, УП «Дорога в жизнь». Тематическую выставку организовали работники городской библиотеки. Хорошее настроение дарил заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Выцінанка».

Александр НИКИФОРЕНКО

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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