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«Белпочта» предлагает 23 января бесплатно отправить открытку

22.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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РУП «Белпочта» проведет 23 января промомероприятие «День ручного письма», сообщает БелТА.

У клиентов будет возможность купить почтовую карточку и написать теплые слова в адрес друзей и близких, сотрудники «Белпочты» бесплатно доставят их в любую точку Беларуси. В Минске промомероприятие в честь Дня ручного письма пройдет на почтамте на пр. Независимости, 10 (с 16.00 до 18.00), в ОПС №23 на пр. Независимости, 103 (с 11.00 до 12.00). Полный список отделений связи, где пройдет акция, размещен на сайте «Белпочты». День ручного письма отмечается 23 января. Праздник был учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.

 
Теги: Минск
 
 
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РУП «Белпочта» проведет 23 января промомероприятие «День ручного письма», сообщает БелТА. У клиентов будет возможность купить почтовую карточку и...
 
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