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СТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ.

22.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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 Источником инфекции является человек, больной выраженной или стертой формой острого респираторного заболевания. Передача инфекции происходит воздушно – капельным путем. Но заражение может происходить через предметы обихода, столовая посуда, полотенце и др. Аденовирусной инфекцией можно заразиться и алиментарным путем передачи инфекции – через фекалии и воду плавательных бассейнов и даже озер. Заболеваемость ОРИ регистрируется в течении всего года, но в холодное время нарастает. Это связано с витаминным дефицитом населения в период, простудным фактором, со скученностью населения в холодное время года. Заболевания встречаются в виде отдельных случаев и эпидемических вспышек. Вирусы- возбудители ОРИ поражают слизистую оболочку дыхательных путей. В подлежащей ткани развивается воспалительный процесс. Токсические продукты вирусов действуют на различные отделы нервной системы. Тяжесть заболевания связана с вирулентностью вируса и состоянием иммунной системы больного. Вирусная инфекция обусловливает снижение иммунитета, что способствует присоединению вторичной бактериальной инфекции и появлению осложнений. Осложнения чаще проявляются у лиц с хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, при сахарном диабете. Иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий, поэтому каждый человек ежегодно может 3-4 и более, раз заболеть какой либо ОРИ.

       ОРИ могут начинаться как остро, так и постепенно, характеризуются умеренной интоксикацией и повышением температуры тела до 38 градусов С. Поражение дыхательных путей проявляется различными признаками острого поражения слизистой оболочки носа: чихание, заложенность носа, а затем, через несколько часов, обильные водянистые выделения из носа, глотки; чувство саднения, царапанья в горле; гортани: сухой «лающий» кашель, сиплый голос различной степени выраженности. Больные легкими и среднетяжелыми неосложненными формами ОРИ лечатся дома. При появлении указанных симптомов необходимо вызвать медицинского работника на дом. Во время лихорадочного периода больному необходимо соблюдать постельный режим даже при легком течении заболевания, принимать поливитамины. Постельный режим в первые дни болезни способствует более быстрому выздоровлению и предупреждению осложнений. Для устранения обезвоживания и выведения токсических продуктов из организма рекомендуется обильное питье. Для этого используют клюкву – зрелые ягоды, малину, цветки липы («липовый цвет»). Они обладают жаропонижающим, потогонным действием. В пищу целесообразно включать продукты, повышающие сопротивляемость организма и обладающие противовоспалительным и бронхорасширяющим действием, это: десерт из лимона, пропущенного с кожурой через мясорубку и смешанного с медом; морковный сок; ячменные супы, каши, кисели; сырые яблоки натощак; салат из редьки с морковью; тыквенный отвар и каша; свекольный сок. О выздоровлении после ОРИ можно говорить на 4-й день нормальной температуры тела, при хорошем самочувствии и исчезновении всех имевшихся явлений поражения верхних дыхательных путей.

     Эффективных средств защиты от ОРИ в настоящее время нет. Здесь главную роль играет закаливание организма и предупреждение переохлаждения. Больного следует изолировать в отдельной комнате, выделить ему личную столовую посуду, полотенце. Лица, обслуживающие его, должны носить 4-6-слойные марлевые маски. Обязательны частое проветривание и влажная уборка помещения, где находится больной.

Валеолог УЗ «Борисовская больницы №2»   Т.Г. Вышедко

 
 
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Острые респираторные инфекции (острый катар верхних дыхательных путей, простудные заболевания) – группа болезней, характеризующиеся непродолжительной...
 
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