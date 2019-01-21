Главный инженер стройорганизации был уволен из-за протекающей после капитального ремонта крыши дома в Пинском районе

О работе Комитета государственного контроля Брестской области с обращениями граждан и юридических лиц в 2018 году корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.



— В Комитет в 2018 году поступило 933 обращения, что меньше в сравнении с 2017 годом на 20,9 % или 247 обращений.

В 2018 году Комитетом проведены 49 «прямых телефонных линий», на которые поступило 66 звонков, во время 48 выездных приемов с руководством и начальниками структурных подразделений контролирующего органа пообщались 76 человек. Поступившие обращения находятся на контроле до окончательного рассмотрения вопроса или принятия соответствующих мер.

К примеру, потребовалось вмешательство Комитета в разрешение поднятого в ходе приема первого заместителя председателя Комитета жителем Малоритского района вопроса о проведении работ по грейдированию участка дороги Гвозница-Медно через д. Орлянка Малоритского района. Так, обслуживающей организацией ДРСУ № 179 в период с июня по октябрь 2018 года никаких работ не проводилось, а неоднократные обращения заявителя в строительную организацию, остались неуслышанными. Следует отметить, что данное в ходе приема поручение Комитета о приведении дорожного покрытия в надлежащее состояние выполнено в тот же день.

Оставлено на контроле и обращение жителя г. Кобрина, поступившее в ходе выездного приема председателя Комитета Баско Д.В. об оказании содействия в устранении шума в квартире заявителя, возникшего после установки вентиляционной системы холодильных установок в располагающемся в жилом доме по ул. Пушкина магазине «Доброном». По результатам проведенных по поручению Комитета измерений установлены превышения предельно допустимых уровней инфразвука и общей вибрации от работы оборудования магазина, в адрес общества направлено предписание об устранении выявленных нарушений и приостановлении функционирования холодильного оборудования. В итоге руководством субъекта хозяйствования принято решение о закрытии объекта торговли в жилом доме по ул. Пушкина в январе 2019 года.

Традиционно в Комитет наибольшее количество обращений граждан поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов области наибольшее количество обращений поступило от жителей Брестского, Кобринского, Столинского, Ляховичского, Ивацевичского районов.

Наиболее приоритетными оказались для жителей Брестчины вопросы, касающиеся деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, труда и заработной платы, а также нарушений в работе руководителей организаций, которые составили практически 77,5 % от общего числа обращений.

Так, лишь после вмешательства Комитета по коллективному обращению жильцов дома № 1 по ул. Березовой д. Пинковичи Пинского района по вопросу некачественно выполненных работ УП «Пинская СПМК‑33» в ходе капитального ремонта указанного жилого дома, повлекших затопление квартир при выполнении работ по ремонту кровли, предприятием устранены последствия затопления, замечания жильцов дома и некачественно выполненные ремонтные работы. При этом главный инженер предприятия освобожден от занимаемой должности, руководитель предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

По результатам изучения Комитетом обращения жителя г. Бреста о нарушении ОАО «Полесьежилстрой» более чем на месяц сроков рассмотрения его письменного обращения, виновное должностное лицо общества привлечено к административной ответственности. Примечателен тот факт, что свои действия нарушитель оправдывал отсутствием компромисса с заявителем по изложенному в обращении спорному вопросу.

В Комитете государственного контроля Брестской области отметили, что, несмотря на уменьшение количества поступающих в Комитет обращений, касающихся деятельности органов исполнительной власти, их уровень остался достаточно высок. При этом как результаты рассмотрения Комитетом отдельных обращений, так и результаты проводимых Комитетом контрольных мероприятий по-прежнему свидетельствуют, что принимаемые в ряде случаев исполнительными и распорядительными органами в рамках осуществляемой работы по рассмотрению обращений и дебюрократизации госаппарата меры являются недостаточными.

Так, за невыполнение работ в полном объеме и предоставление недостоверной информации о выполненных работах по результатам рассмотрения с выездом на место Комитетом обращения жительницы г. Столина, виновные должностные лица филиала «ДЭУ № 26» РУП «Бреставтодор» и Комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома привлечены к дисциплинарной ответственности.

Свидетельствовали об имеющихся нарушениях и недоработках и результаты проведенных Комитетом в Жабинковском и Ивацевичском райисполкомах, а также проведенных совместно с прокуратурой Брестской области в Брестском райисполкоме и администрации Ленинского района г. Бреста проверок вопроса соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, а также порядка осуществления административных процедур.

К примеру, в Ивацевичском райисполкоме для осуществления административной процедуры «выдача утвержденного местным исполнительным и распорядительным органом акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов», служба «одно окно» необоснованно обязывала граждан дополнительно обращаться в райисполком с заявлением об осуществлении административной процедуры «Принятие решения об определении назначения капитального строения (здания, сооружения) в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества», хотя назначение капитального строения уже было указано в принятом ранее решении райисполкома о разрешении строительства объекта.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях в 2018 году проведены 24 проверочных мероприятия. По результатам рассмотрения обращений и выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений 23 должностных и четыре юридических лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 774 754,01 рубля, 48 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено два уголовных дела.