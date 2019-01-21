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В Минске лжесвященника приговорили к 7 годам в колонии
22.01.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
К 7 годам лишения свободы приговорен лжесвященник, который обманом собрал у минчан около 50 тысяч рублей. Об этом
Оказалось, два года 49-летний уроженец Брестской области под видом православного священника
Общая сумма составила 48 тысяч рублей. По данным прокуратуры, оказались обмануты 14 человек. Суд в итоге признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Он приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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По данным следствия, он обманул 14 человек на почти 50 тысяч рублей.
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