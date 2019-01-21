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В Минске лжесвященника приговорили к 7 годам в колонии

22.01.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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К 7 годам лишения свободы приговорен лжесвященник, который обманом собрал у минчан около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Оказалось, два года 49-летний уроженец Брестской области под видом православного священника собирал деньги в Минске. Предлоги были разные: покупка свечей для молебна, освящение жилища, пожертвования и развитие коммерческой деятельности.

Общая сумма составила 48 тысяч рублей. По данным прокуратуры, оказались обмануты 14 человек. Суд в итоге признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Он приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, он обманул 14 человек на почти 50 тысяч рублей.
 
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