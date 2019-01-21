Добрачные отношения и выбор спутника жизни. В старших классах вводят уроки «Основы семейной жизни»

С нового учебного года ученики девятых, деcятых и одиннадцатых классов будут изучать «Основы семейной жизни». Постановление министерства образования опубликовано на официальном правовом портале pravo.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Одним из главных компонентов государственной семейной политики является укрепление семейных ценностей путем формирования в обществе позитивного образа семьи, реализации мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и обеспечение семейного благополучия. „Крепкая семья — сильное государство“ — одна из основных идей, консолидирующих современное белорусское общество», — сказано в постановлении Министерства образования от 2 ноября 2018 года, которое вступает в силу 22 января 2019-го.

«Основы семейной жизни» — это факультатив, который будет проходить один раз в неделю. Программа факультатив делится на три части — для девятого, десятого и одиннадцатого класса.

В первом разделе «Подготовка к браку и семейной жизни», предназначенном для 9-го класса, ученики будут рассматривать гендерные различия юношей и девушек, особенности добрачных отношений, факторы и мотивы брачного выбора, личностные качества, необходимые для семейной жизни.

Ученики 10 классов будут проходить раздел «Семья как социальный институт». В нем дается характеристика основных функций семьи, раскрываются правовые основы брачно-семейных отношений, особенности ролевой структуры и динамики семьи, культура семейного общения, хозяйственно-экономическая сфера семейной жизни, семейный бюджет и эстетика быта, анализируются причины и последствия нарушения семейных отношений.

Выпускники школ, гимназий и лицеев будут изучать такие темы, как особенности молодой семьи, планирование семьи, роль отца и матери в воспитании детей, стили семейного воспитания, семейные традиции и организация семейного досуга, социальная поддержка семьи.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сказано в документе, цель факультатива — способствовать формированию ценностного отношения учащихся IX-XI классов к институту брака и семьи.

В программе «Основ семейной жизни» подробно прописываются формы и методы работы со старшеклассниками, а также прилагается программа.

Методы и формы работы, которые, по мнению авторов программы, позволят максимально вовлечь учащихся в проведение факультативного занятия, — это видеоуроки, уроки-проекты, уроки-экскурсии, уроки-соревнования, уроки-диалоги, активные формы обучения — конференции, круглые столы, тренинги, аукционы, дискуссии, телепередачи, устные журналы, «клубы знатоков» и другие.

Также школьникам будут предлагаться беседы, викторины, конкурсы стихов, сочинений, эссе, рисунков и плакатов, инсценировок, мультимедийных презентаций, концерты, выставки и фотогалереи, флешмобы, встречи с многодетными матерями, отцами, презентации творческих проектов.

В программе факультатива «Основы семейной жизни» есть и такие темы, как психофизиологические особенности юношей и девушек, репродуктивное здоровье молодежи, любовь как высшее человеческое чувство, как различить любовь и влюбленность, добрачные отношения, выбор спутника жизни, секреты семейного счастья, права и обязанности супругов, брачный договор, супружеская совместимость, семейный бюджет, адаптация молодых супругов к условиям совместной жизни, роль прародителей в семейном воспитании и другие.