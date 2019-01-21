59 туй, 6 можжевельников и горная сосна. Мужчина воровал хвойные растения, а потом продавал

Следственный комитет сообщил , сколько всего и каких хвойных кустарников и деревьев похитил минчанин, попавшийся на краже туй в ноябре.





Напротив Футбольного манежа на проспекте Победителей в ноябре 2018 года неизвестные украли более двадцати туй, сообщал TUT.BY. В течение суток задержали нарушителя — им оказался 44-летний мужчина. Известно, что он был пьян, когда похищал саженцы.

По данным следствия, украденных растений было больше: всего мужчина похитил 59 туй, 6 можжевельников и горную сосну. Ущерб — более тысячи рублей. Следователи установили, что мужчина вырывал туи, чтобы продать их на одном из рынков. Вырученные деньги потратил на покупку спиртных напитков.

Уголовное дело по статье «кража» передали прокурору, он его направит в суд.