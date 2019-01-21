Суд над главным патологоанатом страны: обвиняют в том, что сотрудники отдавали ему 10% от зарплаты

Аркадия Пучкова задержали прямо на рабочем месте в июне 2018 года. Вину патологоанатом признал и во время предварительного расследования оплатил весь ущерб. По данным обвинения, сотрудники отдавали ему по 10% от зарплаты в течение 13 лет.





Сегодня суд Ленинского района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении главного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова.

Обвиняемого защищают сразу два адвоката, перед началом процесса Пучков что-то громко с ними обсуждают, он заметно похудел. Родные и друзья фигуранта возмущены присутствием журналистов.





— Нам нечего стесняться, — говорит одна из девушек в зале, когда ее начинают фотографировать.

А вот сам Аркадий Пучков к журналистам стоит спиной, стараясь не попадать в кадр, он находится под стражей. Обвиняемому 70 лет, имеет высшее образование, вдовец. Он 30 лет возглавлял патологоанатомическое бюро.





— Место работы? — уточняет судья Марина Запасник.

— На пенсии, — отвечает Пучков.

Процесс начался с оглашения обвинения.

— Пучков осознавал, что занимает должность в государственном учреждении, принял для себя решение об использовании служебных полномочий в преступных целях. В период с 2002 года по 2018 совершил ряд коррупционных преступлений, — зачитывает гособвинитель.





Первую взятку, по данным обвинения, Аркадий Пучков получил в мае 2002 года от директора ЧУП. С этим предприятием был подписан договор аренды на год, в здании по ул. Семашко, 8 в Минске был размещен магазин ритуальных услуг и собственное производство.

Когда срок действия закончился, Пучков сообщил: он продлит договор, если ему заплатят. Его условия были приняты. С мая по ноябрь 2002 года начальник бюро получал по 300 долларов.

— А всего в данный период — 2100 долларов, — уточняет прокурор.





Следующий эпизод уже датирован 2004 годом. Прямо в служебном кабинете, по данным следствия, патологоанатом сообщил санитарам морга, что может продлевать им трудовые договора, начислять хорошую зарплату, обеспечить работой, но при одном «но». Они должны будут отдавать ему 10% от своей зарплаты.

— Эта информация доводилась до новых сотрудников, — говорит прокурор.

По версии следствия, Аркадий Пучков получал часть зарплаты санитаров морга с июля 2004 года по декабрь 2017 год. Всего в материалах уголовного дела фигурирует 16 его подчиненных. Например, один санитар морга за несколько лет передал своему начальнику 6600 рублей.

Напомним, в июне Аркадий Пучков был задержан на рабочем месте во время получения взятки. По версии следствия, на протяжении 16 лет он получал откаты от представителей фирм и предпринимателей. Чтобы у них была возможность поставлять бюро собственную продукцию, они платили Пучкову 10% от стоимости товара.

«В ходе расследования было установлено 24 эпизода (…). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 390 тысяч белорусских рублей », — сообщал Следственный комитет.

Главному патологоанатому Минздрава предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Санкция по ней предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.