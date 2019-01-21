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Снег и слабая метель прогнозируются в отдельных районах Беларуси 23 января

22.01.2019 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и слабая метель прогнозируются в отдельных районах Беларуси 23 января
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду, 23 января, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах Беларуси пройдет небольшой снег, местами ожидается слабая метель, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Снег днем ожидается по Брестской и Гомельской областям. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем в южных районах ожидаются порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, несколько холоднее будет по северо-востоку, где столбики термометров опустятся до минус 15 - минус 21. Днем ожидается 5-11 градусов мороза.-0-

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Теги: Минск
 
 
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду, 23 января, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах Беларуси пройдет небольшой снег, местами ожидается слабая метель,...
 
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