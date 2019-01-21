Профессионализм, честь, отвага…









В четверг, 17 января в актовом зале Столинского отдела по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя и 20-летию со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Столинского РОЧС Александр Викентьевич Минчик поприветствовал личный состав и зачитал приветственный адрес Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Александровича Ващенко.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения спасателей-пожарных. За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов оперативно-служебной деятельности в 2018 году нагрудным знаком «Выдатнік» Министерства по чрезвычайным ситуациям награжден прапорщик внутренней службы Александр Николаевич Божко, командир отделения ПАСП № 17. Грамотами Министерства по чрезвычайным ситуациям награждены подполковник внутренней службы Александр Викентьевич Минчик, начальник Столинского РОЧС, и старший прапорщик внутренней службы Алексей Викторович Буйнич, старший водитель ПАСЧ № 1.

Поздравил всех присутствующих в зале спасателей, а также тех, кто несет нелегкую службу, заместитель председателя райисполкома Александр Александрович Максимчук и вручил благодарность райисполкома капитану внутренней службы Вячеславу Леонидовичу Протасюку, заместителю начальника по оперативно-тактической работе, а благодарность районного Совета депутатов – старшему лейтенанту Владимиру Геннадьевичу Стемпковскому, старшему инженеру группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций гражданской обороны Столинского РОЧС.

Поприветствовали сотрудников РОЧС представители взаимодействующих силовых структур, предприятий и организаций района. Прозвучали искренние поздравления и благодарность за сотрудничество от Алексея Петровича Козули (РОВД), Дмитрия Леонтьевича Плотницкого (следственный комитет), Алексея Александровича Кавуна (военкомат), а также начальника Столинской ПМК-24 Ярослава Павловича Савича и заместителя директора ОАО «Теребежов-Агро» Анатолия Васильевича Андрияшко. Дмитрий Плотницкий вручил начальнику РОЧС благодарность за сотрудничество.

В заключение мероприятия присутствующие посмотрели видеоролик о деятельности отдела.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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