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Кто в Дрибинском районе стал «Воспитателем года-2018» и «Учеником года-2018»?

22.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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«Воспитатель года-2018»
С 1 апреля по 17 декабря 2018 года проходил районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018». В нем приняли участие двенадцать воспитателей из десяти учреждений дошкольного образования района. Как рассказала Любовь Тарасенко, заведующая ГУО «Дрибинский районный
учебно-методический кабинет», конкурсантам предстояло пройти различные испытания в два этапа. Первый из них — заочное участие: педагогам необходимо было написать эссе на тему «Моя педагогическая философия» и подготовить конспект специально-организованной деятельности по образовательной области на выбор конкурсанта. Второй этап включал в себя проведение открытого занятия в группе, в которой работает воспитатель, самоанализ проведенного занятия и творческая самопрезентации «Я – воспитатель. Это значит …». В результате победителем профессионального конкурса была признана Людмила Богородова, воспитатель государственного учреждения образования «Михеевский ясли-сад».
За победой в районном конкурсе стоит серьезной опыт в работе, постоянное стремление к саморазвитию и, конечно же, любовь к профессии. В Михеевском яслях-саду Людмила Александровна работает с 1993 года, а общий педагогический стаж насчитывает более 30 лет, начиная с того времени, как выпускница Горецкого педагогического училища пришла молодым специалистом в Ельнянскую школу. Будучи по образованию учителем начальных классов и видя свое будущее именно в педагогической профессии, Людмила Александровна смогла легко найти язык и с воспитанниками детского сада, когда жизненные обстоятельства вынудили покинуть родную Краснопольщину и переехать в наш район. Женщина с теплотой отзывается о коллективе, в котором сейчас работает, а за поддержку и помощь благодарит заведующую яслями-садом Нину Васильевну Михалькову.
Но самое главное, сегодня она вторая «мама» для 20 малышей. Учитывая, что ребята разновозрастные (из второй младшей и средней групп), можно сказать, что нагрузка серьезная. Но Людмила Александровна в восторге от каждого своего воспитанника, каждый их маленький успех и новое открытие — повод для гордости и радости воспитателя.
— Мои дети — настоящие умнички, благодаря им, я постоянно нахожусь в мире детства, сказок, фантазии, — с восхищением рассказывает победительница профессионального конкурса, — а моя работа — это моя жизнь, и без нее я себя не представляю.
По сей день Людмила Александровна тщательно готовится к каждому занятию с малышами, к каждому мероприятию, что проходят в саду. Как творческому человеку, ей, к примеру, ничего не стоит перевоплотиться в любого сказочного персонажа на детском утреннике, а как опытному педагогу — найти интересные формы работы с ребятами, чтобы доступно и занимательно рассказать о важных и нужных вещах. Так, темой для конкурсного мероприятия Людмила Александровна выбрала путешествие в прошлое (да бабулі), и конспект подготовила на белорусском языке. Воспитатель постаралась как можно нагляднее воссоздать атмосферу быта наших предков, и через игру познакомить малышей с историей нашей земли. Жюри по достоинству оценило творческие находки Людмилы Александровны. Они стали значимой частью победы в конкурсе профессионального мастерства.
Лауреатами конкурса «Воспитатель года-2018» стали Алла Поташкова, воспитатель Темнолесского учебно-педагогического комплекса яслей-сада-базовой школы, отмеченная Дипломом второй степени, а также Жанна Масалова, воспитатель Дрибинского ясли-сада № 2, и Людмила Коренькова, воспитатель Трилесинского ясли-сада, которые награждены Дипломами третьей степени. Остальные участники конкурса получили Благодарности отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома с присуждением индивидуальных номинаций. Светлана Шпакова и Ирина Подлужная (Бельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа) отмечены в номинациях «Счастливое детство воспитанников» и «Преданность профессии» соответственно. Светлана Костенич (Дрибинский ясли-сад №1) — «Поиск и находки», Людмила Круглова (Коровчинский ясли-сад) — «Творчество без границ», Марина Клебча и Инна Бочкарева (Пудовнянский ясли-сад) — «Увлеченность и любовь» и «Пусть удается всё!» соответственно, Яна Латутина (Рясненский ясли-сад) — «Молодой воспитатель – это …», Инна Кочина (Черневский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа) получила номинацию «Воспитатель – это призвание!».
В педагогической сфере деятельности нашего района конкурсы профессионального мастерства стали хорошей традицией. Их цель не только выявить лучших в своей профессии, но и обменяться опытом, развить творческие инициативы в учебно-воспитательной работе, повысить престиж педагогического труда.
 
 
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«Воспитатель года-2018» С 1 апреля по 17 декабря 2018 года проходил районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018». В нем приняли участие...
 
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