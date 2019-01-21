Изменились телефонные номера в Кировском Автопарке №14 и Кировском отделении охраны

Изменились телефонные номера:
в Кировском филиале Автопарк №14 ОАО «Могилевоблавтотранс»:
77-4-35 – приемная;
77-4-36 – бухгалтерия;
77-4-37 – диспетчерская;
77-4-38 – главный бухгалтер;
77-4-39 – ДС 185;
77-3-29 – автостанция;
в Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
78-6-74 – кабинет начальника;
78-6-71 – пульт централизованного наблюдения;
78-6-72 – бухгалтерия;
78-6-73 – инспектор лицензионно-контрольной группы; инспектор группы милицейской, военизированной и сторожевой охраны; инспектор по кадрам.