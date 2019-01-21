Мининформ зарегистрировал сетевое издание TUT.BY

21 января Министерство информации зарегистрировало сетевое издание TUT.BY. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой информации.

Напомним, принятые в 2018 году поправки в Закон о СМИ предполагают добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ (их будут называть «сетевыми изданиями»). Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации.