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Мининформ зарегистрировал сетевое издание TUT.BY

22.01.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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21 января Министерство информации зарегистрировало сетевое издание TUT.BY. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой информации.

Напомним, принятые в 2018 году поправки в Закон о СМИ предполагают добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ (их будут называть «сетевыми изданиями»). Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации.

 
 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой...
 
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