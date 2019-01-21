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Мининформ зарегистрировал сетевое издание TUT.BY
22.01.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
21 января Министерство информации зарегистрировало сетевое издание TUT.BY. Об этом
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой информации.
Напомним, принятые в 2018 году
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой...
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