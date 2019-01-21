В Гродно около магазина за пару минут украли привязанного йорка

Необычная кража произошла в Гродно. Несколько дней назад 35-летняя женщина отправилась в магазин на бульваре Ленинского Комсомола, и взяла с собой собаку — маленького йорка, чтобы заодно выгулять ее. Собаку в торговый зал в соответствии с правилами она брать не стала, привязала у входа. Хозяйка животного отсутствовала буквально пару минут, но йоркширского терьера украли, рассказали в милиции. Женщина позвонила 102.

По камерам удалось установить, что к исчезновению собаки причастна женщина: «Она попросту взяла поводок и увела пса», — рассказывают в УВД.

Собаку быстро нашли и вернули владелице, а в отношении 37-летней женщины, которая увела йорка, возбудили уголовное дело за кражу.