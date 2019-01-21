Студентов пяти вузов выселяют из Студенческой деревни. Но всем обещают места в других общежитиях

За пять месяцев до старта II Европейских игр, которые в этом году пройдут в Минске, студентов пяти вузов выселяют из общежитий в Студенческой деревне у станции метро «Петровщина» в Минске.

В июне 2018-го мы писали , что у БГУ на обновление «заберут» два общежития, в которых будут жить участники Игр. Из-за этого одних студентов заселяли в новые общежития у ст.м. «Петровщина» только до 1 февраля 2019 года, других — «уплотняли», предлагали место четвертого человека в комнате в 3-м и 7-м общежитиях, что следовало из записей факультетов в социальных сетях (позже она была удалена, но мы сохранили скриншот).



Скриншот со страницы vk.com/mmf_praf

Спустя время оказалось, что университет нашел возможность обеспечить студентов местами в других общежитиях. Как следует из информации, опубликованной в социальных сетях, переехать придется тем, кто жил в 4-м и 11-м общежитиях.

— С начала учебного года я жила в седьмом общежитии у станции метро «Первомайская». А вот ребят, которые сейчас живут в четверке на Петровщине, будут подселять к нам, — рассказывает студентка механико-математического университета БГУ.



Скриншот со страницы общежития во «ВКонтакте»



Общежития № 3 и № 10 находятся за пределами МКАД на улице Курчатова. Скриншот со страницы общежития во «ВКонтакте»

— Нас поставили перед фактом: нас переселяют из одного общежития, которое находится на Петровщине, в другое, которое расположено у ст. м. «Первомайская», — рассказывает студентка юридического факультета БГУ. — Это уже чуть позже все узнали, что общежитие, в котором мы жили, «забирают» для того, чтобы в последующем поселить там спортсменов, тренеров и остальных иностранных граждан, которые как-то связаны с Европейскими играми. Конечно, хорошо, что в итоге нам предоставили место, но пока не знаю, в какой «тесноте, но не в обиде» нам придется жить.

— Всем льготникам, по крайне мере из моих знакомых, предложили места в 7-м общежитии. Остальным — в общежитии в Ратомке в 15 минутах на элетричке до университета. Или можно снимать квартиру и писать отказ от Ратомки, так как университет должен знать, что ты живешь где-то, а не на улице, — рассказывает еще один студент БГУ.

В пресс-службе БГУ заверяют, что поводов для волнений у студентов нет и быть не должно.

— Ни один студент на улице не останется, так как вопрос обеспеченности его местом для проживания находится на особом контроле администрации БГУ. В университете детально разработана схема по переселению студентов, учтены все нюансы данной ситуации, сформированы различные варианты и предложения для обеспечения местом проживания обучающихся. Комплекс мероприятий ориентирован на каждого студента, его возможности и предпочтения при переселении. Каждому студенту предлагается персональная помощь куратора. Он «ведет» студента до полного решения вопроса с переселением. Cтудентам предлагается подселение в другие общежития БГУ или переселение в общежития столичных организаций или предприятий. Многие студенты выбирают вариант самостоятельного съема жилья. При любом решении студента каждый из них будет обеспечен местом проживания.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Чтобы принять иностранцев, нужен профилактический ремонт»

Выселяются из Студенческой деревни не только студенты БГУ, но и БГМУ, БГУИР, БГПУ, МГЛУ.

У Белорусского государственного медицинского университета всего одно общежитие в Студенческой деревне на Петровщине. Чтобы расселить студентов, которые там живут, университет договорился с Белорусской медицинской академией последипломного образования (БелМАПО).

— Этот вопрос поднимался еще летом. О том, что переселение будет, все знали заранее. Поэтому мы договорились с БелМАПО, они предоставят нам места в своем жилом фонде, — рассказывают в пресс-службе университета.

Одно общежитие, в которое переедут студенты БГМУ, находится на улице Петруся Бровки, второе — в агрогородке Лесной рядом с Боровлянами.

Кроме этого, часть студентов будет переселена в другие общежития вуза. Некоторые, узнав о переезде, приняли решение в следующем семестре жить на съемных квартирах.

— Места в общежитиях были для всех. Мы просили максимум, и нам его предоставили. Переехать на квартиру студенты, в первую очередь иностранные, решали самостоятельно.

— Почему переселение происходит так рано — за пять месяцев до начала Европейских игр?

— Чтобы подготовить их к приему иностранцев, нужно сделать профилактический ремонт. Таковы правила, это оговаривалось с представителями комитета Европейских игр, — рассказывают в вузе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Переселиться пришлось и студентам Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

— Всем студентам БГПУ, проживающим в Студенческой деревне, предоставлено место в других общежитиях как блочного, так и коридорного типа. Для этого использован внутренний резерв университета. Например, отремонтирован бывший санаторий-профилакторий, который находится при одном из общежитий университета, — поясняют в пресс-службе вуза.

Студентам БГУИРа также пришлось переехать. Правда, в общежития не только своего университета, но и других организаций и учебных учреждений Минска

— Переселение студентов из общежития № 4 БГУИР проходит по ранее запланированному графику. Студенты, проживающие в данном интернате, на период проведения Европейских игр будут обеспечены местами в других общежитиях, — сообщают в пресс-службе университета.

Хотя сами студенты говорят, что это не совсем так.

— Выселиться нужно до пятницы. Куда? Что сами найдем, туда и поедем. Все ищут квартиры или уезжают домой. Из-за выселения нам сместили сессию. У кого-то экзамен 29-го, у кого-то — 31 января, но в общежитии можно жить только до 25-го. Это значит, что на последний экзамен придется ехать из дома. А потом по плану каникулы и практика. Нам всем сказали, чтобы искали практику у себя в городах, если нет возможности снимать квартиру в Минске.

Оперативно прокомментировать переселение студентов из Студенческой деревни в Министерстве образования не смогли, но пообещали сделать это позже.

Ранее в Минобре сообщали, что во время Европейских игр здесь будут жить участники из 50 стран и тренеры команд.

Если вам есть что рассказать (или показать) о вашем переселении, пишите на nn@tutby.com. В теме письма можно указать «Общаги».

Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года . Соревнования в 10 из 15 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к Олимпийским играм 2020.