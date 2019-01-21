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Мужчина из Дрогичина 10 лет платил алименты на чужих детей. А потом засомневался

22.01.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Дрогичина узнал, что 10 лет он платил алименты на чужих детей, сообщает пресс-служба управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Поводом для разбирательства послужило обращение в милицию многодетной матери. Она сообщила, что отец ее детей более трех месяцев уклоняется от уплаты алиментов. Следователи возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что мужчина не платит алименты намеренно, так как сомневается в своем отцовстве.

Проведенная генетическая экспертиза подтвердила подозрения мужчины: по заключению эксперта, биологическое отцовство жителя Дрогичина по отношению к троим детям исключено.

 
 
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Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина не является биологическим отцом троим детям.
 
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