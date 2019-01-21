Будущее – в руках инициативных и целеустремленных!

17 января 2019 года в Республиканском молодежном центре состоялся финал конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в наших руках».

Конкурс был объявлен с целью популяризации Целей устойчивого развития (ЦУР) среди молодежи, информирования ее о механизмах достижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровнях, приобретения молодыми людьми знаний и профессиональных компетенций XXI века, освоения идей и принципов устойчивого развития.

Для участия в первом конкурсном этапе каждому участнику необходимо было выбрать одну из ЦУР, послом которой он хотел бы стать, и разместить пост (мотивационное послание) в социальных сетях Vkontakte/Facebook и/или Instagram. Члены жюри прочли и оценили около двухсот пятидесяти мотивационных посланий. В финале конкурса встретились тридцать два 32 участника для презентации собственных проектов и программ по достижению той или иной ЦУР. Студенты учреждений высшего образования из всех регионов нашей страны презентовали разнообразные инициативы.

Экспертная группа, в состав которой входили представители Министерства образования Республики Беларусь, Республиканского института высшей школы, Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Республиканского центра экологии и краеведения, подвела итоги конкурса.

17 проектов признаны лучшими. В их числе и проект выпускницы гимназии, студентки Белорусского государственного университета Петрусевич Виталины, которая будет Молодежным послом Целей устойчивого развития.



Торжественная церемония награждения и присвоения звания «Молодежный посол Целей устойчивого развития» пройдет 24 января 2019 года в рамках Первого Национального форума по устойчивому развитию, в работе которого примут участие Молодежные послы.





Желаем Виталине и всем участникам продуктивной работы в реализации идей, проектов и программ!

P.S. В публикации использованы личные фотографии и фотографии из репортажа о финале конкурса с сайта Республиканского молодежного центра.