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Будущее – в руках инициативных и целеустремленных!

22.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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17 января 2019 года в Республиканском молодежном центре состоялся финал конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в наших руках».

Конкурс был объявлен с целью популяризации Целей устойчивого развития (ЦУР) среди молодежи, информирования ее о механизмах достижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровнях, приобретения молодыми людьми знаний и профессиональных компетенций XXI века, освоения идей и принципов устойчивого развития.

Для участия в первом конкурсном этапе каждому участнику необходимо было выбрать одну из ЦУР, послом которой он хотел бы стать, и разместить пост (мотивационное послание) в социальных сетях Vkontakte/Facebook и/или Instagram. Члены жюри прочли и оценили около двухсот пятидесяти мотивационных посланий. В финале конкурса встретились тридцать два 32 участника для презентации собственных проектов и программ по достижению той или иной ЦУР. Студенты учреждений высшего образования из всех регионов нашей страны презентовали разнообразные инициативы.

Экспертная группа, в состав которой входили представители Министерства образования Республики Беларусь, Республиканского института высшей школы, Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Республиканского центра экологии и краеведения, подвела итоги конкурса. 

17 проектов признаны лучшими. В их числе и проект выпускницы гимназии, студентки Белорусского государственного университета Петрусевич Виталины, которая будет Молодежным послом Целей устойчивого развития. Будущее – в руках инициативных и целеустремленных!

Торжественная церемония награждения и присвоения звания «Молодежный посол Целей устойчивого развития» пройдет 24 января 2019 года в рамках Первого Национального форума по устойчивому развитию, в работе которого примут участие Молодежные послы.
Будущее – в руках инициативных и целеустремленных!

Желаем Виталине и всем участникам продуктивной работы в реализации идей, проектов и программ!

P.S. В публикации использованы личные фотографии и фотографии из репортажа о финале конкурса с сайта Республиканского молодежного центра. 

 

 
 
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17 января 2019 года в Республиканском молодежном центре состоялся финал конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в
 
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